Переселенцы из Луганской области, чье жилье уничтожили в результате боевых действий, могут получить компенсацию за потерянную недвижимость.

На Луганщине переселенцы, чьё жильё уничтожили в результате боевых действий, могут получить компенсацию за утраченную недвижимость. Как работает механизм выплат и кто может претендовать на поддержку — рассказываем далее.

Программа компенсации за уничтоженное жильё действует для жителей общин, пострадавших от войны. Комиссии при областной военной администрации обрабатывают обращения людей, чьи дома были разрушены или стали непригодными для проживания.

Компенсация доступна прежде всего жителям общин, расположенных недалеко от линии фронта, где фиксируется больше всего разрушений. Программа призвана помочь тем, кто остался без крыши над головой, приобрести новое жильё в более безопасных регионах.

Всего жители Луганщины подали 247 заявлений на компенсацию за уничтоженные объекты недвижимости жилого назначения. По состоянию на 3 сентября комиссии рассмотрели 153 заявления. По результатам рассмотрения сформировано 111 жилищных сертификатов на 155,2 миллиона гривен. Об этом сообщила Луганская областная военная администрация, информирует «Новости Донбасса».

Механизм компенсации действует для фиксации факта уничтожения жилья на территориях, где идут или могут начаться боевые действия. Речь идёт о территориях возможных боевых действий, для которых не определена дата прекращения, а также о территориях активных боевых действий, где работают государственные электронные информационные ресурсы и для которых не установлена дата завершения боёв.

Чтобы претендовать на компенсацию, право собственности на уничтоженный объект должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Уничтоженное жильё должно находиться на территории активных боевых действий без определённой даты завершения. При расчёте суммы сертификата учитываются доли совладельцев уничтоженного жилья.

Как оформить компенсацию

Заявление на компенсацию можно подать через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с помощью мобильного приложения «Дія». В заявлении следует указать данные об уничтоженном объекте и подтвердить право собственности. Рассмотрение заявления и формирование жилищного сертификата осуществляет комиссия при Луганской областной военной администрации.

Жилищный сертификат даёт право приобрести новую квартиру или дом в любом регионе Украины. Сумма сертификата покрывает стоимость утраченного жилья, рассчитанную по утверждённой методике. Большинство заявителей на Луганщине — переселенцы из прифронтовых общин, выехавшие из-под обстрелов.