Переселенці з Луганської області, чиє житло знищили внаслідок бойових дій, можуть отримати компенсацію за втрачену нерухомість.

На Луганщині переселенці, чиє житло знищили внаслідок бойових дій, можуть отримати компенсацію за втрачену нерухомість. Як працює механізм виплат і хто може претендувати на підтримку — розповідаємо далі.

Програма компенсації за знищене житло діє для мешканців громад, які постраждали від війни. Комісії при обласній військовій адміністрації опрацьовують звернення людей, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними для проживання.

Компенсація доступна насамперед мешканцям громад, розташованих неподалік лінії фронту, де фіксується найбільше руйнувань. Програма покликана допомогти тим, хто залишився без даху над головою, придбати нове житло в безпечніших регіонах.

Загалом мешканці Луганщини подали 247 заяв на компенсацію за знищені об'єкти нерухомості житлового призначення. Станом на 3 вересня комісії розглянули 153 заяви. За результатами розгляду сформовано 111 житлових сертифікатів на 155,2 мільйона гривень. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація, інформує «Новини Донбасу».

Механізм компенсації діє для фіксації факту знищення житла на територіях, де тривають або можуть розпочатися бойові дії. Йдеться про території можливих бойових дій, для яких не визначено дату припинення, а також території активних бойових дій, де працюють державні електронні інформаційні ресурси і для яких не встановлено дату завершення боїв.

Щоб претендувати на компенсацію, право власності на знищений об'єкт має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Знищене житло повинно розташовуватися на території активних бойових дій без визначеної дати завершення. Під час розрахунку суми сертифіката враховуються частки співвласників знищеного житла.

Як оформити компенсацію

Заяву на компенсацію можна подати через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема за допомогою мобільного застосунку «Дія». У заяві слід зазначити дані про знищений об'єкт і підтвердити право власності. Розгляд заяви та формування житлового сертифіката здійснює комісія при Луганській обласній військовій адміністрації.

Житловий сертифікат дає право придбати нову квартиру або будинок у будь-якому регіоні України. Сума сертифіката покриває вартість втраченого житла, розраховану за затвердженою методикою. Більшість заявників на Луганщині — переселенці з прифронтових громад, які виїхали з-під обстрілів.