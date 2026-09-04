Апелляционный суд отказал мобилизованному, который требовал назначить новую ВЛК из-за жалоб на ухудшение здоровья и прогрессирование болезней. Рассказываем, когда военнослужащего обязаны направить на повторное освидетельствование и как добиться этого законно.

ВЛК и повторная проверка здоровья в Украине регулируются отдельным положением, однако даже наличие медицинских жалоб не гарантирует назначения нового обследования. Именно с такой ситуацией столкнулся мобилизованный, который заявил об ухудшении здоровья и прогрессировании болезней и требовал новую военно-врачебную комиссию, но апелляция ему отказала.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на материалы судебной практики. В деле речь шла о военнослужащем, который после мобилизации настаивал на том, что его состояние здоровья ухудшилось, а имеющиеся заболевания прогрессируют, поэтому требовал назначить новую ВЛК для фиксации этих изменений.

Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения требований и отказал. Точные мотивы зависят от обстоятельств конкретного дела, однако в подобных правовых спорах решающим становится то, соблюдал ли военнослужащий установленный порядок прохождения медосмотра и подтверждены ли его жалобы документами.

Когда мобилизованный имеет право на пересмотр

Порядок военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах определяет «Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ», утвержденное приказом Минобороны №402. Оно допускает направление военнослужащего на повторный медицинский осмотр, в частности при наличии жалоб на состояние здоровья.

В то же время самого факта «стало хуже» недостаточно. Инициировать повторный осмотр могут военно-врачебная комиссия, командир воинской части или сам военнослужащий — через рапорт, к которому прилагаются медицинские документы, подтверждающие изменения в состоянии здоровья.

Как правильно требовать новую ВЛК

Чтобы законно добиться переосвидетельствования, военнослужащему стоит действовать поэтапно:

обратиться в медицинскую службу воинской части с рапортом о направлении на повторный осмотр;

приложить выписки, результаты обследований и заключения врачей, фиксирующие ухудшение здоровья;

при отказе командования — обжаловать его вышестоящему командованию или в суде;

само постановление ВЛК можно обжаловать в штатной (центральной) ВЛК или в судебном порядке.

Судебная практика в очередной раз подтверждает: заявление о прогрессировании болезней без надлежащих медицинских документов и соблюдения процедуры имеет немного шансов на успех. Поэтому изменения в здоровье стоит фиксировать документально еще до обращения за повторным осмотром.

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