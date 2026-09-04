ВЛК і повторна перевірка здоров'я в Україні регулюються окремим положенням, однак навіть наявність медичних скарг не гарантує призначення нового обстеження. Саме з такою ситуацією зіткнувся мобілізований, який заявив про погіршення здоров'я та прогресування хвороб і вимагав нову військово-лікарську комісію, проте апеляція йому відмовила.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на матеріали судової практики. У справі йшлося про військовослужбовця, який після мобілізації наполягав на тому, що його стан здоров'я погіршився, а наявні захворювання прогресують, тож вимагав призначити нову ВЛК для фіксації цих змін.

Суд апеляційної інстанції не знайшов підстав для задоволення вимог і відмовив. Точні мотиви залежать від обставин конкретної справи, однак у подібних правових спорах вирішальним стає те, чи дотримався військовослужбовець встановленого порядку проходження медогляду та чи підтверджені його скарги документами.

Коли мобілізований має право на переогляд

Порядок військово-лікарської експертизи в Збройних Силах визначає «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ», затверджене наказом Міноборони №402. Воно допускає направлення військовослужбовця на повторний медичний огляд, зокрема за наявності скарг на стан здоров'я.

За якими хворобами ВЛК встановлює непридатність

Водночас самого факту «стало гірше» недостатньо. Ініціювати повторний огляд можуть військово-лікарська комісія, командир військової частини або сам військовослужбовець — через рапорт, до якого додаються медичні документи на підтвердження змін у стані здоров'я.

Як правильно вимагати нову ВЛК

Аби законно добитися переогляду, військовослужбовцю варто діяти поетапно:

  • звернутися до медичної служби військової частини з рапортом про направлення на повторний огляд;
  • додати виписки, результати обстежень і висновки лікарів, які фіксують погіршення здоров'я;
  • у разі відмови командування — оскаржити її вищому командуванню або в суді;
  • саму постанову ВЛК можна оскаржити до штатної (центральної) ВЛК або в судовому порядку.

Судова практика вкотре підтверджує: заява про прогресування хвороб без належних медичних документів і дотримання процедури має небагато шансів на успіх. Тому зміни у здоров'ї варто фіксувати документально ще до звернення за повторним оглядом.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: чи має ТЦК право призвати чоловіка в день проходження ВЛК.

Також Politeka повідомляла, правила ВЛК в Україні: юристи пояснили, чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю.