Апеляційний суд відмовив мобілізованому, який вимагав призначити нову ВЛК через скарги на погіршення здоров'я та прогресування хвороб. Розповідаємо, коли військовослужбовця зобов'язані направити на повторний переогляд і як добитися цього законно.

ВЛК і повторна перевірка здоров'я в Україні регулюються окремим положенням, однак навіть наявність медичних скарг не гарантує призначення нового обстеження. Саме з такою ситуацією зіткнувся мобілізований, який заявив про погіршення здоров'я та прогресування хвороб і вимагав нову військово-лікарську комісію, проте апеляція йому відмовила.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на матеріали судової практики. У справі йшлося про військовослужбовця, який після мобілізації наполягав на тому, що його стан здоров'я погіршився, а наявні захворювання прогресують, тож вимагав призначити нову ВЛК для фіксації цих змін.

Суд апеляційної інстанції не знайшов підстав для задоволення вимог і відмовив. Точні мотиви залежать від обставин конкретної справи, однак у подібних правових спорах вирішальним стає те, чи дотримався військовослужбовець встановленого порядку проходження медогляду та чи підтверджені його скарги документами.

Коли мобілізований має право на переогляд

Порядок військово-лікарської експертизи в Збройних Силах визначає «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ», затверджене наказом Міноборони №402. Воно допускає направлення військовослужбовця на повторний медичний огляд, зокрема за наявності скарг на стан здоров'я.

Водночас самого факту «стало гірше» недостатньо. Ініціювати повторний огляд можуть військово-лікарська комісія, командир військової частини або сам військовослужбовець — через рапорт, до якого додаються медичні документи на підтвердження змін у стані здоров'я.

Як правильно вимагати нову ВЛК

Аби законно добитися переогляду, військовослужбовцю варто діяти поетапно:

звернутися до медичної служби військової частини з рапортом про направлення на повторний огляд;

додати виписки, результати обстежень і висновки лікарів, які фіксують погіршення здоров'я;

у разі відмови командування — оскаржити її вищому командуванню або в суді;

саму постанову ВЛК можна оскаржити до штатної (центральної) ВЛК або в судовому порядку.

Судова практика вкотре підтверджує: заява про прогресування хвороб без належних медичних документів і дотримання процедури має небагато шансів на успіх. Тому зміни у здоров'ї варто фіксувати документально ще до звернення за повторним оглядом.

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