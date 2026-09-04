Рецепт хачапурі з моцарелою та зеленню дозволяє приготувати сирні коржики без дріжджів просто на сковороді за 15 хвилин.

Рецепт хачапурі з яєчним жовтком уже публікували на Politeka, проте хачапурі з моцарелою та зеленню готуються ще швидше — без дріжджів, лише на кефірі та соді, за 15 хвилин на сухій сковороді.

Для тіста знадобляться лише чотири інгредієнти: 530–550 г пшеничного борошна, 350 г кефіру жирністю 2,5%, 8 г харчової соди та половина чайної ложки солі. Начинка складається з двох видів сиру — 200 г моцарели та 100 г сулугуні, — а також свіжої зелені, 50 г м'якого вершкового масла, меленого чорного перцю і солі за смаком.

Як приготувати хачапурі з моцарелою та зеленню

Зелень — кріп, петрушку, зелену цибулю та листя шпинату — промийте, висушіть паперовим рушником і дрібно наріжте. Сир натріть на великій тертці, змішайте із зеленню, м'яким вершковим маслом, поперчіть і посоліть.

У кефір додайте сіль і перемішайте. Поступово всипте просіяне борошно з содою та замісіть еластичне тісто. Накрийте його харчовою плівкою і залиште на 20–30 хвилин, щоб воно стало м'якшим і слухнянішим.

Готове тісто розділіть на вісім рівних частин. Кожну розкачайте в коло, викладіть усередину сирну начинку, з'єднайте краї, переверніть швом донизу та акуратно розкачайте в коржик. Так підготуйте всі вісім заготовок.

Скільки смажити і чим змастити

Обсмажуйте хачапурі на сухій сковороді з обох боків до золотистої скоринки — жодної олії не потрібно. Гарячі коржики за бажанням щедро змастіть вершковим маслом, щоб вони стали ще ніжнішими. Подавайте одразу, поки сир тягнеться.

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