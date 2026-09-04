Украинцам с паспортом-книжечкой нужно вовремя вклеивать новые фото после 25 и 45 лет. Объясняем, когда за просрочку грозит лишь предупреждение, а когда — штраф.

Украинцы, которые пользуются паспортом-книжечкой образца 1994 года, обязаны вовремя вклеивать новое фото в документ. Сделать это нужно, когда исполняется 25 лет, а затем — 45 лет. На вклеивание фотографии закон отводит один месяц со дня достижения соответствующего возраста.

Если вовремя не вклеить фото, паспорт считается недействительным. Пользоваться таким документом нельзя: с ним не проведут банковские операции, не оформят другие документы и не пропустят там, где нужно удостоверение личности. Для военных и военнообязанных недействительный паспорт создает дополнительные проблемы при проверке документов и уточнении воинского учета.

За проживание с недействительным паспортом предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за такое нарушение назначают предупреждение или штраф — от 17 до 51 гривны (от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Когда ограничатся предупреждением, а когда выпишут штраф, зависит от обстоятельств конкретного дела: учитывают, совершено ли нарушение впервые или повторно, а также его характер. Чаще всего впервые зафиксированное нарушение обходится предупреждением, тогда как повторное может повлечь уже денежное взыскание.

Куда обращаться, чтобы вклеить фото

Вклеить новое фото можно в территориальном подразделении Государственной миграционной службы или в центре предоставления административных услуг (ЦНАП), где предоставляют паспортные услуги. С собой нужно иметь паспорт, в который будут вклеивать фото, и фотографии установленного образца. Сама процедура быстрая и, как правило, бесплатная.

Тем, у кого есть ID-карта вместо паспорта-книжечки, вклеивать фото не нужно — в ID-карте данные обновляются иначе. Владельцам же книжечек лучше не откладывать процедуру, чтобы документ оставался действительным и не пришлось объяснять его состояние во время проверок.