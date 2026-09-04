Українцям із паспортом-книжечкою потрібно вчасно вклеювати нові фото після 25 і 45 років. Пояснюємо, коли за прострочення загрожує лише попередження, а коли — штраф.

Українці, які користуються паспортом-книжечкою зразка 1994 року, зобов'язані вчасно вклеювати нове фото до документа. Зробити це потрібно, коли виповнюється 25 років, а потім — 45 років. На вклеювання фотографії закон відводить один місяць із дня досягнення відповідного віку.

Якщо вчасно не вклеїти фото, паспорт вважається недійсним. Користуватися таким документом не можна: з ним не проведуть банківські операції, не оформлять інші документи й не пропустять там, де потрібне посвідчення особи. Для військових та військовозобов'язаних недійсний паспорт створює додаткові проблеми під час перевірки документів та уточнення військового обліку.

За проживання з недійсним паспортом передбачена адміністративна відповідальність. Згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за таке порушення призначають попередження або штраф — від 17 до 51 гривні (від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Коли обмежаться попередженням, а коли випишуть штраф, залежить від обставин конкретної справи: враховують, чи порушення вчинено вперше, чи повторно, а також його характер. Найчастіше вперше зафіксоване порушення обходиться попередженням, тоді як повторне може потягнути вже грошове стягнення.

Куди звертатися, щоб вклеїти фото

Вклеїти нове фото можна в територіальному підрозділі Державної міграційної служби або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП), де надають паспортні послуги. Із собою потрібно мати паспорт, до якого вклеюватимуть фото, та фотографії встановленого зразка. Сама процедура швидка і, як правило, безоплатна.

Тим, хто має ID-картку замість паспорта-книжечки, вклеювати фото не потрібно — в ID-картці дані оновлюються інакше. Власникам же книжечок краще не відкладати процедуру, щоб документ лишався дійсним і не довелося пояснювати його стан під час перевірок.