Медіанна ціна трикімнатної квартири в оголошеннях у Києві — $150 тисяч, але реальні продажі показують значно нижчі цифри. Аналітика ЛУН показала, наскільки запити продавців відриваються від того, скільки насправді платять покупці.

Подорожчання квартир у Києві у вересні зафіксували у свіжій статистиці ЛУН: різниця між цінами, які просять продавці, і тим, за скільки житло реально купують, сягає десятків тисяч доларів.

Актуальні показники ринку станом на 1 вересня наводить 24 Канал із посиланням на дані ЛУН. Медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва — $68,5 тис.: за рік таке житло подорожчало на 5%. Двокімнатну квартиру продавці в середньому оцінюють у $102 тис. (+2% за рік), а трикімнатну — у $150 тис., і ця цифра за рік практично не змінилася.

Найпомітніше дорожчають саме однокімнатні квартири, тоді як більші об'єкти демонструють спокійнішу динаміку. Водночас різниця між районами настільки велика, що трикімнатна квартира в одній частині міста може коштувати майже вдвічі дешевше за однокімнатну в іншій.

Скільки коштують квартири в різних районах

Найдорожче однокімнатне житло продають у Печерському районі — медіанно $145 тис. У Шевченківському за «одиничку» просять $87 тис., у Подільському — $76,5 тис., у Голосіївському — $76 тис. Найдоступніший варіант — Деснянський район із показником близько $43,7 тис.

Схожий розрив зберігається і для більших квартир. Двокімнатна на Печерську коштує медіанно $207 тис., тоді як у Деснянському районі — $61,5 тис. У Дніпровському за «двійку» просять близько $75 тис., у Солом'янському — $84,3 тис.

Для трикімнатних різниця ще відчутніша: $335 тис. у Печерському районі проти $77 тис. у Деснянському. У Шевченківському медіана — $210 тис., у Дніпровському — $107 тис., а в Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах — близько $120 тис.

Що реально платять покупці

Окрема тенденція — розрив між актуальними цінами пропозиції та медіаною вже проданих квартир. Для однокімнатних це $68,5 тис. проти $55,5 тис., для двокімнатних — $102 тис. проти $79,5 тис.

Найбільша різниця серед стандартних квартир — у трикімнатних: продавці просять медіанно $150 тис., тоді як серед проданих об'єктів показник становив $98 тис. Для квартир із чотирма і більше кімнатами розрив сягає $133 тис.: $380 тис. у пропозиції проти $247 тис. серед проданих.

Що це означає для покупця

Район залишається одним із ключових факторів вартості столичної нерухомості. Печерський стабільно найдорожчий, а що далі від центру, то ширший вибір у тому самому бюджеті. Враховуючи розрив між запитом і реальними угодами, покупцям варто торгуватися, орієнтуючись саме на ціни вже проданих квартир, а не на цифри в оголошеннях.

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