У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15553, який пропонує зберігати відстрочку від мобілізації навіть студентам, яких відрахували з університету. Головна умова — швидко поновитися або перевестися в інший виш.

Правила мобілізації в Україні можуть змінитися для студентів — у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує зберігати відстрочку від мобілізації навіть тим, кого відрахували з університету.

Про це повідомив адвокат Олексій Мендрух. Законопроєкт №15553 зареєстрували 24 серпня 2026 року. Його суть — дати відрахованим студентам перехідний час, щоб швидко поновитися або перевестися до іншого вишу і не втратити право не йти до війська.

Автоматично відстрочка не зберігається — депутати прописали чіткі умови. Відстрочка діятиме, лише якщо одночасно виконуються такі вимоги:

перехід до іншого університету або на іншу спеціальність відбувається в межах одного рівня освіти;

зарахування до нового закладу здійснюється швидко, без тривалих перерв;

зберігається базовий принцип послідовності здобуття освіти.

Якщо ж людина просто кидає навчання і не поновлюється, вона остаточно перестає бути студентом. Тоді колишній студент підлягає мобілізації на загальних підставах. Нова пропозиція стосується лише академічної мобільності або зміни спеціальності, а не тих, хто вирішив зовсім не вчитися.

Зараз дані про студентів проходять через Єдину державну електронну базу з питань освіти, яка напряму пов'язана з військовим реєстром «Оберіг». Право на відстрочку мають лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі. Причому кожен наступний етап навчання має бути вищим за попередній: після диплома бакалавра доведеться вступати на магістратуру. Другий диплом того самого рівня права на звільнення від призову не дає.

Як перевірити свої дані та що робити після відрахування

Студенти призовного віку мають самі стежити за актуальністю своїх даних у військкоматі. Зробити це можна через мобільний застосунок «Резерв+», під час особистого візиту до ТЦК та СП або у найближчому ЦНАПі. Наразі документ є лише законопроєктом, тож остаточних змін до законодавства ще немає.

Тим, хто вже зіткнувся з проблемою в ЄДЕБО після відрахування, адвокат радить враховувати чинну позицію Верховного Суду під час оскарження відповідних рішень.

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