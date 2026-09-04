Кетчуп на зиму за цим рецептом виходить густим, ароматним і з легким пікантним післясмаком — без консервантів і штучних добавок.

Рецепт домашнього кетчупу легко повторити вдома: для цього потрібні стиглі помідори, кислі яблука та набір простих спецій, які роблять смак глибшим за магазинний.

Про те, як приготувати кетчуп на зиму, докладно розповідають на YouTube-каналі «Смаколики Юлі». За цим рецептом виходить густий, ароматний соус із легким пікантним післясмаком — і без консервантів.

Інгредієнти

З наведених продуктів вийде близько 5 літрів кетчупу:

помідори — 6 кг;

кислі яблука — 1 кг;

цибуля — 500 г;

перець чилі — 2–6 шт.;

цукор — 550 г;

сіль — 2,5 ст. л;

часник — 2 головки;

кориця — 0,5 ч. л;

солодка паприка — 1–2 ст. л;

чорний перець — 1 ч. л;

гвоздика — 10 шт.;

оцет 9% — 50 г.

Покрокове приготування

Помийте помідори, яблука, цибулю та перець. Помідори занурте в окріп, щоб зняти шкірку, видаліть серединку і розріжте на 4 частини. Складіть у велику каструлю. Цибулю та яблука наріжте великими шматками — їх усе одно буде збито блендером. Перець чилі додавайте разом із насінням. Поставте каструлю на вогонь і варіть 30–40 хвилин. Далі збийте масу блендером до однорідності та проваріть ще 20 хвилин. Гвоздику загорніть у марлю і занурте в масу. Додайте решту спецій разом із перемеленим часником, варіть ще 30 хвилин, наприкінці влийте оцет. Вийміть гвоздику і розлийте гарячий кетчуп по стерилізованих банках.

Як зробити кетчуп густішим

Густина залежить від сорту помідорів: м'ясисті плоди дають щільнішу масу, а надто водянисті доведеться трохи довше уварювати. Кількість чилі регулюйте під себе — від двох штук для легкого смаку до шести для по-справжньому пекучого соусу.

Раніше Politeka повідомляла, домашній кетчуп: простий рецепт, який дешевший і смачніший за магазинний.

Також Politeka повідомляла, домашній кетчуп за простим рецептом: один інгредієнт робить його особливо смачним.