У Миколаєві покупці помітили, що в окремих великих супермаркетах помітно спорожніли полиці з продуктами, тоді як у невеликих магазинах і на ринках потрібні товари лишаються в достатній кількості.

Відключення води у Миколаєві залишило частину містян без звичної послуги, а тепер миколаївці звернули увагу й на продуктові полиці. В окремих великих супермаркетах міста помітно спорожніли стелажі з товарами першої необхідності, тоді як невеликі магазини та ринки працюють у звичному режимі.

Найбільше порожніх місць видно в мережах АТБ та «Сільпо», повідомляє кореспондент «Новин-N». Передусім спорожніли полиці з продуктами, які зазвичай мають найвищий попит: олією, крупами, макаронними виробами, кашами швидкого приготування та напоями.

На знімках із магазинів видно майже повністю порожні нижні полиці з олією. В іншому супермаркеті значна частина стелажів із напоями також залишилася без товару.

Що з полицями у малих магазинах і на ринках

У невеликих торгових точках ситуація виглядає зовсім інакше. Наприклад, у магазині «Апельсин» полиці заповнені продуктами: у продажу є крупи, макаронні вироби, каші швидкого приготування, м’ясо, сири та інші товари повсякденного попиту.

Не спостерігається порожніх полиць і на міських ринках Миколаєва. Там покупцям доступні крупи, м’ясо, сири, макарони та інші продукти, тож дефіциту в місті як такого немає.

Водночас порожні стелажі у великих мережах привертають увагу й підсилюють побоювання щодо можливого дефіциту. Люди, побачивши, що звичних товарів у супермаркеті стало менше, починають купувати їх із запасом. Частина покупців остерігається, що товарів може не вистачити або найближчим часом вони подорожчають.

Де купувати продукти, поки у великих мережах порожні полиці

Ситуація в різних торгових точках відрізняється: поки у великих супермаркетах можна побачити порожні стелажі, у невеликих магазинах і на ринках аналогічного ажіотажу немає. Тож покупцям, які не знайшли звичних товарів у АТБ чи «Сільпо», варто звернути увагу на локальні магазини та міські ринки, де асортимент лишається достатнім.

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