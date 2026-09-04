В Николаеве покупатели заметили, что в отдельных крупных супермаркетах заметно опустели полки с продуктами, тогда как в небольших магазинах и на рынках необходимые товары остаются в достаточном количестве.

Отключение воды в Николаеве оставило часть горожан без привычной услуги, а теперь николаевцы обратили внимание и на продуктовые полки. В отдельных крупных супермаркетах города заметно опустели стеллажи с товарами первой необходимости, тогда как небольшие магазины и рынки работают в обычном режиме.

Больше всего пустых мест видно в сетях АТБ и «Сильпо», сообщает корреспондент «Новостей-N». Прежде всего опустели полки с продуктами, которые обычно пользуются самым высоким спросом: растительным маслом, крупами, макаронными изделиями, кашами быстрого приготовления и напитками.

На снимках из магазинов видно почти полностью пустые нижние полки с растительным маслом. В другом супермаркете значительная часть стеллажей с напитками также осталась без товара.

Что с полками в малых магазинах и на рынках

В небольших торговых точках ситуация выглядит совсем иначе. Например, в магазине «Апельсин» полки заполнены продуктами: в продаже есть крупы, макаронные изделия, каши быстрого приготовления, мясо, сыры и другие товары повседневного спроса.

Не наблюдается пустых полок и на городских рынках Николаева. Там покупателям доступны крупы, мясо, сыры, макароны и другие продукты, поэтому дефицита в городе как такового нет.

В то же время пустые стеллажи в крупных сетях привлекают внимание и усиливают опасения по поводу возможного дефицита. Люди, увидев, что привычных товаров в супермаркете стало меньше, начинают покупать их впрок. Часть покупателей опасается, что товаров может не хватить или в ближайшее время они подорожают.

Где покупать продукты, пока в крупных сетях пустые полки

Ситуация в разных торговых точках отличается: пока в крупных супермаркетах можно увидеть пустые стеллажи, в небольших магазинах и на рынках аналогичного ажиотажа нет. Поэтому покупателям, которые не нашли привычных товаров в АТБ или «Сильпо», стоит обратить внимание на локальные магазины и городские рынки, где ассортимент остаётся достаточным.

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