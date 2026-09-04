«Дрогобычская» колбаса — это рецепт, который легко повторить на собственной кухне без лишних добавок, но с точностью до граммов и технологии.

Домашняя колбаса по простому рецепту уже знакома многим хозяйкам, однако именно «Дрогобычская» ценится за особую текстуру и сочность. Оригинальный рецепт домашней дрогобычской колбасы рассказали на странице Recipe for happiness — с точностью до граммов, времени и технологии.

На весь процесс — от засолки до готового блюда — нужно около 52 часов. В 100 граммах домашней колбасы содержится 330 ккал.

Для приготовления понадобятся: 300 г постной свинины без жира, 700 г полужирной свинины, 23 г смеси специй на 1 кг мяса и 120 г ледяной воды. Дополнительно нужна коллагеновая оболочка, а для удобства — формовочная сетка.

Сначала постное мясо пропускают через мясорубку, а полужирное нарезают небольшими брусочками. Затем всё мясо засаливают со смесью приправ и оставляют созревать на двое суток.

После созревания в массу добавляют ледяную воду — именно она отвечает за сочность. Фарш тщательно вымешивают 10–15 минут, чтобы сформировать правильную структуру.

Коллагеновую оболочку замачивают в подсоленной воде на 15–20 минут, после чего плотно наполняют подготовленной массой и формируют колбасу. Её кладут в холодную духовку, выставляют температуру 80 °C и запекают примерно 3,5 часа.

После запекания колбасу сразу охлаждают под холодной водой, упаковывают и оставляют в холодильнике. Автор советует заранее приобрести коллагеновую оболочку и формовочную сетку — они упрощают процесс и делают форму стабильнее.

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