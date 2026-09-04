«Дрогобицька» ковбаса — це рецепт, який легко повторити на власній кухні без зайвих добавок, але з точністю до грамів і технології.

Домашня ковбаса за простим рецептом вже знайома багатьом господиням, однак саме «Дрогобицька» цінується за особливу текстуру й соковитість. Оригінальний рецепт домашньої дрогобицької ковбаси розповіли на сторінці Recipe for happiness — із точністю до грамів, часу й технології.

На весь процес — від засолювання до готової страви — потрібно близько 52 годин. У 100 грамах домашньої ковбаси міститься 330 ккал.

Для приготування знадобляться: 300 г пісної свинини без жиру, 700 г напівжирної свинини, 23 г суміші спецій на 1 кг м'яса та 120 г крижаної води. Додатково потрібна колагенова оболонка, а для зручності — формувальна сітка.

Спершу пісне м'ясо пропускають через м'ясорубку, а напівжирне нарізають невеликими брусочками. Далі все м'ясо засолюють зі сумішшю приправ і залишають визрівати на дві доби.

Після визрівання до маси додають крижану воду — саме вона відповідає за соковитість. Фарш ретельно вимішують 10–15 хвилин, щоб сформувати правильну структуру.

Колагенову оболонку замочують у підсоленій воді на 15–20 хвилин, після чого щільно наповнюють підготовленою масою та формують ковбасу. Її кладуть у холодну духовку, виставляють температуру 80 °C і запікають приблизно 3,5 години.

Після запікання ковбасу одразу охолоджують під холодною водою, пакують і лишають у холодильнику. Авторка радить заздалегідь придбати колагенову оболонку та формувальну сітку — вони спрощують процес і роблять форму стабільнішою.

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