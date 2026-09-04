Курячі стегна в духовці з медово-гірчичним соусом виходять карамелізованими зверху та соковитими всередині, а готуються без маринування — швидко і просто.

Курку в вершковому соусі ми вже публікували — а курячі стегна в духовці готуються ще простіше, без складного соусу і тривалого маринування.

Курячі стегна в духовці — це справжня класика домашньої кухні: соковите м'ясо всередині і карамелізована хрустка шкірка зверху. Цей рецепт вирізняється тим, що стегна запікаються прямо у формі для запіканки, і завдяки цьому нижня частина м'яса самостійно просочується медово-гірчичним соусом, стаючи ще смачнішою. Готувати страву можна без попереднього маринування — все робиться швидко, буквально поки розігрівається духовка.

Інгредієнти для курячих стегон у духовці

курячі стегна на кістці, зі шкірою — приблизно 1,3-1,4 кг (8 шматочків), зайвий жир і шкіру обрізати

сіль — 1 чайна ложка

чорний перець грубого помолу — 1/2 чайної ложки, плюс трохи для подачі

гірчиця діжонська — 60 мл (1/4 склянки)

мед — 60 мл (1/4 склянки)

олія оливкова — 1 столова ложка

часник — 3 зубчики, подрібнити

розмарин сушений — 1/2 чайної ложки (або 2 чайні ложки свіжого подрібненого)

Як приготувати курячі стегна в духовці: покроково

Розігрійте духовку до 190°C. Курячі стегна обсушіть паперовим рушником, викладіть у форму для запіканки та рівномірно посипте сіллю і перцем з усіх боків.

У невеликій мисці змішайте діжонську гірчицю, мед, оливкову олію, подрібнений часник і розмарин. Ретельно перемішайте до однорідності.

Кулінарним пензликом густо змастіть медово-гірчичною суміш верх і бічні частини кожного стегна, щоб соус рівномірно вкрив м'ясо.

Запікайте курячі стегна близько 40-45 хвилин, поки м'ясо не буде повністю готовим і не досягне температури щонайменше 74°C всередині, а краще — 79°C, за показанням термометра для м'яса.

За бажанням увімкніть режим грилю на 1-2 хвилини, щоб верхівки стегон стали ще золотистішими — але слідкуйте уважно, щоб не підгоріли.

Викладіть готові курячі стегна на тарілку і збризніть соусом, що залишився на дні форми, — це додасть страві ще більше смаку.

Курячі стегна в духовці чудово поєднуються з рисом, картопляним пюре або запеченими овочами. Залишки можна зберігати в холодильнику до 3-4 днів у герметичному контейнері, а розігрівати краще саме в духовці при 175°C, щоб зберегти хрустку шкірку.

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