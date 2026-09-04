Грошову допомогу для ВПО отримають літні мешканці Попаснянської міської територіальної громади — сума залежить від віку і становить від 1000 до 3000 гривень.

Грошова допомога для ВПО до Дня людей похилого віку стартує 1 вересня 2026 року — прийом заяв відкриває Попаснянська міська військова адміністрація для літніх мешканців громади, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Виплата є щорічною і надається в межах Комплексної програми підтримки мешканців Попаснянської міської територіальної громади, які є ВПО, на 2025–2027 роки. Гроші приурочені до Дня людей похилого віку, який відзначають 1 жовтня.

Розмір грошової допомоги залежить від віку отримувача. Для людей віком від 60 до 74 років передбачено 1000 гривень, від 75 до 84 років — 2000 гривень, а тим, кому виповнилося 85 років і більше, виплатять 3000 гривень.

Заявки та документи приймають через Нову пошту. Їх слід направляти на адресу: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, смт Богородчани, відділення 1, одержувач — Грянікова Анастасія.

Які документи потрібні

До заяви за зразком необхідно додати копію паспорта громадянина України, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, копію довідки про взяття на облік ВПО та копію реквізитів особистого банківського рахунку, відкритого в ПриватБанку або Ощадбанку.

Додаткову інформацію щодо оформлення виплати можна отримати за телефонами 075 616 56 95 та 095 859 07 45 у робочі дні з 8:00 до 17:00 або електронною поштою soczahist44@gmail.com.

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