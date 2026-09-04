«Укрзалізниця» вперше за чотири роки підвищила вантажні тарифи одразу на 30%, і це вже позначається на вартості будівельних матеріалів. Разом із ризиками обстрілів складів логістичний фактор змушує забудовників переглядати ланцюги постачання та ціни на житло.

Ціни в Україні продовжують зростати — і цього разу на первинному ринку житла. Логістика стала одним із ключових драйверів подорожчання будівельних матеріалів: підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» та загроза ударів по складах змушують девелоперів переглядати ланцюги постачання.

Вперше за чотири роки «Укрзалізниця» переглянула тарифи на вантажні перевезення і з 1 серпня 2026 року підвищила їх одразу на 30%. Це напряму збільшує витрати на доставку кожної тонни сировини до заводів та будмайданчиків, а отже — і підсумкову вартість будівельних матеріалів.

Додатковий тиск створюють російські атаки на залізничну інфраструктуру. Як пояснили РБК-Україна в ПБГ «Ковальська», часті ворожі удари у квітні–червні спричинили уповільнення руху вагонів і ситуативний дефіцит щебеню та цементу. Через це компанія змушена шукати альтернативні й дорожчі маршрути доставки.

Ще один фактор — ризик обстрілів складської нерухомості. Забудовники більше не накопичують великі партії матеріалів на майданчиках. За словами комерційної директорки «Інтергал-Буд» Олени Рижової, компанія наперед формує потребу в основних матеріалах і закуповує окремі позиції, фіксуючи ціну. У «Креатор Буд» також закуповують матеріали завчасно, щоб частково зафіксувати поточну вартість і знизити ризики коливань собівартості.

Водночас дефіциту будматеріалів поки що немає. Як наголошує президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій, українські підприємства закривають поточні потреби девелоперів на 100%. Завантаженість за продажами становить лише 42–48%, тож виробники, навпаки, хочуть більшого попиту на внутрішньому ринку.

Реальний дефіцит, за словами Салія, можливий лише з початком масштабної відбудови та одномоментним виходом багатьох споживачів. Наразі в Україні вистачає щебеню, піску, бетону, газоблоків, плитки та цегли.

Що це означає для покупців житла та ремонту

Для пересічного покупця зростання транспортних витрат і логістичних ризиків поступово закладається у вартість квадратного метра. Саме тому в договорах із забудовниками важливо фіксувати ціну на момент укладання угоди — так зараз чинять і самі девелопери, страхуючись від подальших стрибків собівартості через тарифи «Укрзалізниці» та удари по інфраструктурі.

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