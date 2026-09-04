«Укрзализныця» впервые за четыре года повысила грузовые тарифы сразу на 30%, и это уже сказывается на стоимости стройматериалов. Вместе с рисками обстрелов складов логистический фактор заставляет застройщиков пересматривать цепочки поставок и цены на жилье.

Цены в Украине продолжают расти — и на этот раз на первичном рынке жилья. Логистика стала одним из ключевых драйверов подорожания стройматериалов: повышение грузовых тарифов «Укрзализныци» и угроза ударов по складам заставляют девелоперов пересматривать цепочки поставок.

Впервые за четыре года «Укрзализныця» пересмотрела тарифы на грузовые перевозки и с 1 августа 2026 года повысила их сразу на 30%. Это напрямую увеличивает расходы на доставку каждой тонны сырья на заводы и стройплощадки, а значит — и итоговую стоимость стройматериалов.

Дополнительное давление создают российские атаки на железнодорожную инфраструктуру. Как объяснили РБК-Украина в ПБГ «Ковальская», частые вражеские удары в апреле–июне вызвали замедление движения вагонов и ситуативный дефицит щебня и цемента. Из-за этого компания вынуждена искать альтернативные и более дорогие маршруты доставки.

Еще один фактор — риск обстрелов складской недвижимости. Застройщики больше не накапливают большие партии материалов на площадках. По словам коммерческого директора «Интергал-Буд» Елены Рыжовой, компания заранее формирует потребность в основных материалах и закупает отдельные позиции, фиксируя цену. В «Креатор Буд» также закупают материалы заранее, чтобы частично зафиксировать текущую стоимость и снизить риски колебаний себестоимости.

В то же время дефицита стройматериалов пока нет. Как отмечает президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий, украинские предприятия закрывают текущие потребности девелоперов на 100%. Загруженность по продажам составляет лишь 42–48%, поэтому производители, наоборот, хотят большего спроса на внутреннем рынке.

Реальный дефицит, по словам Салия, возможен только с началом масштабного восстановления и одновременным выходом многих потребителей. Сейчас в Украине достаточно щебня, песка, бетона, газоблоков, плитки и кирпича.

Что это значит для покупателей жилья и ремонта

Для рядового покупателя рост транспортных расходов и логистических рисков постепенно закладывается в стоимость квадратного метра. Поэтому в договорах с застройщиками важно фиксировать цену на момент заключения сделки — так сейчас поступают и сами девелоперы, страхуясь от дальнейших скачков себестоимости из-за тарифов «Укрзализныци» и ударов по инфраструктуре.

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