В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15553, который предлагает сохранять отсрочку от мобилизации даже студентам, которых отчислили из университета. Главное условие — быстро восстановиться или перевестись в другой вуз.

Правила мобилизации в Украине могут измениться для студентов — в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает сохранять отсрочку от мобилизации даже тем, кого отчислили из университета.

Об этом сообщил адвокат Алексей Мендрух. Законопроект №15553 зарегистрировали 24 августа 2026 года. Его суть — дать отчисленным студентам переходное время, чтобы быстро восстановиться или перевестись в другой вуз и не потерять право не идти в армию.

Автоматически отсрочка не сохраняется — депутаты прописали четкие условия. Отсрочка будет действовать, только если одновременно выполняются такие требования:

переход в другой университет или на другую специальность происходит в пределах одного уровня образования;

зачисление в новое учебное заведение осуществляется быстро, без длительных перерывов;

сохраняется базовый принцип последовательности получения образования.

Если человек просто бросает учебу и не восстанавливается, он окончательно перестает быть студентом. Тогда бывший студент подлежит мобилизации на общих основаниях. Новое предложение касается исключительно академической мобильности или смены специальности, а не тех, кто решил вообще не учиться.

Сейчас данные о студентах проходят через Единую государственную электронную базу по вопросам образования, которая напрямую связана с военным реестром «Оберіг». Право на отсрочку имеют только те, кто учится на дневной или дуальной форме. Причем каждый следующий этап обучения должен быть выше предыдущего: после диплома бакалавра придется поступать на магистратуру. Второй диплом того же уровня права на освобождение от призыва не дает.

Как проверить свои данные и что делать после отчисления

Студенты призывного возраста должны сами следить за актуальностью своих данных в военкомате. Сделать это можно через мобильное приложение «Резерв+», при личном визите в ТЦК и СП или в ближайшем ЦНАПе. Пока документ является лишь законопроектом, поэтому окончательных изменений в законодательство еще нет.

Тем, кто уже столкнулся с проблемой в ЕДЕБО после отчисления, адвокат советует учитывать действующую позицию Верховного Суда при обжаловании соответствующих решений.

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