Отдельные категории работников в Украине имеют право выйти на пенсию по возрасту на льготных условиях уже после достижения 50 лет. Но одного возраста недостаточно — нужен соответствующий страховой стаж и определенная продолжительность работы в особых условиях.

Пенсия в Украине и правила ее назначения предусматривают особые условия для тех, кто работал на подземных работах, на опасных производствах или в особо тяжелых условиях труда. Для части таких работников пенсию по возрасту на льготных условиях можно оформить уже после достижения 50 лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету. Право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют работники, которые на полной ставке были заняты на подземных работах или на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, предусмотренных Списком №1.

Требования к стажу для мужчин и женщин

Одного 50-летнего возраста недостаточно. Для назначения такой пенсии мужчине нужно иметь не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 10 лет должны приходиться на соответствующие виды работ.

Для женщин требования другие: необходимо не менее 20 лет страхового стажа, в том числе не менее 7 лет и 6 месяцев работы в особо вредных и тяжелых условиях.

Какие профессии дают право на льготу

Важно, что право на льготную пенсию не привязано просто к названию профессии. Учитывается конкретное рабочее место и результаты его аттестации — именно по ним определяют, относится ли работа к той, которая дает право на льготное обеспечение.

Льготные правила распространяются, в частности, на людей, чья работа связана с подземными и горными работами. Речь идет о работниках, занятых на добыче: угля, железной руды, цветных и редких металлов, марганцевых руд, урановых руд, магниевых руд, озокеритных руд.

Отдельно предусмотрены условия для работников аварийно-спасательных служб в угольной отрасли, если они выполняют соответствующие работы под землей. Льгота может касаться и работников шахтостроительных предприятий, которые полный рабочий день работают под землей.

Кому пенсию назначают независимо от возраста

Отдельной категорией являются работники, которые полный рабочий день непосредственно заняты на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых, а также на строительстве шахт и рудников и в металлургии. Для них закон предусматривает возможность выхода на пенсию независимо от возраста, если стаж работы на таких работах составляет не менее 25 лет.

Для работников ведущих профессий требование к такому стажу ниже — не менее 20 лет.

Если льготного стажа не хватает

Бывает, что у человека нет полного стажа работы в особо вредных и особо тяжелых условиях, необходимого для выхода на пенсию в 50 лет. Если есть хотя бы половина установленного льготного стажа, пенсионный возраст могут снизить.

Мужчинам пенсионный возраст уменьшают на один год за каждый полный год работы в таких условиях. Для женщин сокращение составляет один год и четыре месяца за каждый полный год соответствующей работы. Поэтому отсутствие полного льготного стажа не всегда означает автоматическую утрату права на досрочный выход на пенсию.

Как проверить право на льготную пенсию

Определяющее значение имеет аттестация рабочего места. Работа на предприятии, которое считается опасным или тяжелым, еще не означает автоматического права на досрочную пенсию — нужно установить, соответствует ли конкретное рабочее место условиям для льготного обеспечения. В Пенсионном фонде отмечают: для работ из Списка №1 право определяется именно по результатам аттестации рабочих мест.

Если человек работал на подземном производстве или в особо вредных и тяжелых условиях, для определения права на льготу следует проверить: общую продолжительность страхового стажа, количество лет работы в особо вредных или особо тяжелых условиях, характер выполняемой работы, соответствие работы Списку №1 или другому перечню, дающему право на льготу, а также результаты аттестации рабочего места.

Если все необходимые условия выполнены, отдельные работники могут воспользоваться правом на пенсию по возрасту на льготных условиях уже с 50 лет.

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