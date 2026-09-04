Окремі категорії працівників в Україні мають право вийти на пенсію за віком на пільгових умовах уже після досягнення 50 років. Але самого віку замало — потрібен відповідний страховий стаж і певна тривалість роботи в особливих умовах.

Пенсія в Україні та правила її призначення передбачають особливі умови для тих, хто працював на підземних роботах, на небезпечних виробництвах чи в особливо важких умовах праці. Для частини таких працівників пенсію за віком на пільгових умовах можна оформити вже після досягнення 50 років.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету. Право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, які на повній ставці були зайняті на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, передбачених Списком №1.

Вимоги до стажу для чоловіків і жінок

Одного 50-річного віку недостатньо. Для призначення такої пенсії чоловікові потрібно мати щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше ніж 10 років мають припадати на відповідні види робіт.

Для жінок вимоги інші: необхідно щонайменше 20 років страхового стажу, зокрема не менше ніж 7 років і 6 місяців роботи в особливо шкідливих і важких умовах.

Які професії дають право на пільгу

Важливо, що право на пільгову пенсію не прив'язане просто до назви професії. Враховується конкретне робоче місце та результати його атестації — саме за ними визначають, чи належить робота до тієї, що дає право на пільгове забезпечення.

Пільгові правила поширюються, зокрема, на людей, чия робота пов'язана з підземними та гірничими роботами. Ідеться про працівників, зайнятих на видобутку: вугілля, залізної руди, кольорових і рідкісних металів, марганцевих руд, уранових руд, магнієвих руд, озокеритних руд.

Окремо передбачені умови для працівників аварійно-рятувальних служб у вугільній галузі, якщо вони виконують відповідні роботи під землею. Пільга може стосуватися й працівників шахтобудівних підприємств, які повний робочий день працюють під землею.

Кому пенсію призначають незалежно від віку

Окремою категорією є працівники, які повний робочий день безпосередньо зайняті на підземних і відкритих гірничих роботах із видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, а також на будівництві шахт і рудників та в металургії. Для них закон передбачає можливість виходу на пенсію незалежно від віку, якщо стаж роботи на таких роботах становить щонайменше 25 років.

Для працівників провідних професій вимога до такого стажу нижча — не менше ніж 20 років.

Якщо пільгового стажу не вистачає

Буває, що людина не має повного стажу роботи в особливо шкідливих і особливо важких умовах, необхідного для виходу на пенсію в 50 років. Якщо є хоча б половина встановленого пільгового стажу, пенсійний вік можуть знизити.

Чоловікам пенсійний вік зменшують на один рік за кожен повний рік роботи в таких умовах. Для жінок скорочення становить один рік і чотири місяці за кожен повний рік відповідної роботи. Тож відсутність повного пільгового стажу не завжди означає автоматичну втрату права на достроковий вихід на пенсію.

Як перевірити право на пільгову пенсію

Визначальне значення має атестація робочого місця. Робота на підприємстві, яке вважається небезпечним або важким, ще не означає автоматичного права на дострокову пенсію — треба встановити, чи відповідає конкретне робоче місце умовам для пільгового забезпечення. У Пенсійному фонді наголошують: для робіт зі Списку №1 право визначається саме за результатами атестації робочих місць.

Якщо людина працювала на підземному виробництві чи в особливо шкідливих і важких умовах, для визначення права на пільгу слід перевірити: загальну тривалість страхового стажу, кількість років роботи в особливо шкідливих або особливо важких умовах, характер виконуваної роботи, відповідність роботи Списку №1 чи іншому переліку, що дає право на пільгу, а також результати атестації робочого місця.

Якщо всі необхідні умови виконано, окремі працівники можуть скористатися правом на пенсію за віком на пільгових умовах уже з 50 років.

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