Рецепт салату Олів'є з йогуртом доводить, що легка заправка буває дуже смачною, а сьогодні пропонуємо ще один швидкий варіант — салат із пекінської капусти, який готується за 10 хвилин із простих продуктів. Страва пасує і як самостійна вечеря для всієї родини, і як доповнення до гарніру.
Інгредієнти
Для приготування знадобляться доступні продукти:
- капуста пекінська — 400 г;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- перець солодкий — 1 штука;
- сир твердий — 70 г;
- петрушка — 1 пучок;
- перець чорний мелений та сіль — за смаком;
- оливкова олія — для заправки.
Покрокове приготування
Спершу пекінську капусту дрібно наріжте соломкою. Солодкий перець очистіть від насіння та наріжте тонкими скибками, а твердий сир натріть на великій тертці — беріть той, який вам найбільше смакує.
Із банки консервованої кукурудзи обов'язково злийте рідину, щоб салат не вийшов водянистим. Петрушку промийте, обсушіть і дрібно наріжте — стебла теж можна використати, вони додають аромату.
У великій мисці змішайте капусту, кукурудзу, перець, сир і зелень. Заправте оливковою олією, посоліть та поперчіть за смаком, ще раз перемішайте і одразу подавайте до столу.
Як зробити страву ситнішою
Базовий рецепт легко перетворити на повноцінний обід: додайте відварене куряче філе, зварене круто яйце або жменю сухариків. Якщо хочете пікантності, крапніть трохи лимонного соку чи гірчиці в заправку.
Страву краще готувати безпосередньо перед подачею — так капуста лишиться хрусткою, а овочі збережуть свіжий вигляд. Готовий салат у холодильнику можна зберігати не довше однієї доби.
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