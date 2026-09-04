Этот простой рецепт — салат из пекинской капусты, который готовится за 10 минут из доступных ингредиентов. Блюдо подходит и как лёгкий ужин, и как гарнир к основному блюду.

Рецепт салата Оливье с йогуртом доказывает, что лёгкая заправка бывает очень вкусной, а сегодня предлагаем ещё один быстрый вариант — салат из пекинской капусты, который готовится за 10 минут из простых продуктов. Блюдо подходит и как самостоятельный ужин для всей семьи, и как дополнение к гарниру.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся доступные продукты:

капуста пекинская — 400 г;

кукуруза консервированная — 1 банка;

перец сладкий — 1 штука;

сыр твёрдый — 70 г;

петрушка — 1 пучок;

перец чёрный молотый и соль — по вкусу;

оливковое масло — для заправки.

Пошаговое приготовление

Сначала пекинскую капусту мелко нарежьте соломкой. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте тонкими ломтиками, а твёрдый сыр натрите на крупной тёрке — берите тот, который вам больше нравится.

Из банки консервированной кукурузы обязательно слейте жидкость, чтобы салат не получился водянистым. Петрушку промойте, обсушите и мелко нарежьте — стебли тоже можно использовать, они добавляют аромата.

В большой миске смешайте капусту, кукурузу, перец, сыр и зелень. Заправьте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу, ещё раз перемешайте и сразу подавайте к столу.

Как сделать блюдо сытнее

Базовый рецепт легко превратить в полноценный обед: добавьте отварное куриное филе, сваренное вкрутую яйцо или горсть сухариков. Если хотите пикантности, капните немного лимонного сока или горчицы в заправку.

Блюдо лучше готовить непосредственно перед подачей — так капуста останется хрустящей, а овощи сохранят свежий вид. Готовый салат в холодильнике можно хранить не дольше одних суток.

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