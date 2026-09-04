Рецепт салата Оливье с йогуртом доказывает, что лёгкая заправка бывает очень вкусной, а сегодня предлагаем ещё один быстрый вариант — салат из пекинской капусты, который готовится за 10 минут из простых продуктов. Блюдо подходит и как самостоятельный ужин для всей семьи, и как дополнение к гарниру.
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся доступные продукты:
- капуста пекинская — 400 г;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- перец сладкий — 1 штука;
- сыр твёрдый — 70 г;
- петрушка — 1 пучок;
- перец чёрный молотый и соль — по вкусу;
- оливковое масло — для заправки.
Пошаговое приготовление
Сначала пекинскую капусту мелко нарежьте соломкой. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте тонкими ломтиками, а твёрдый сыр натрите на крупной тёрке — берите тот, который вам больше нравится.
Из банки консервированной кукурузы обязательно слейте жидкость, чтобы салат не получился водянистым. Петрушку промойте, обсушите и мелко нарежьте — стебли тоже можно использовать, они добавляют аромата.
В большой миске смешайте капусту, кукурузу, перец, сыр и зелень. Заправьте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу, ещё раз перемешайте и сразу подавайте к столу.
Как сделать блюдо сытнее
Базовый рецепт легко превратить в полноценный обед: добавьте отварное куриное филе, сваренное вкрутую яйцо или горсть сухариков. Если хотите пикантности, капните немного лимонного сока или горчицы в заправку.
Блюдо лучше готовить непосредственно перед подачей — так капуста останется хрустящей, а овощи сохранят свежий вид. Готовый салат в холодильнике можно хранить не дольше одних суток.
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