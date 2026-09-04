Через аварію на водопровідних мережах 4 вересня частина вулиць у Полтаві тимчасово лишилася без води.

Відключення води у Полтаві через аварію знову зачепило житлові вулиці міста — цього разу, 4 вересня, без водопостачання тимчасово лишилися мешканці кількох адрес у центральній частині Полтави. Комунальники перелічили адреси, де перекрили воду.

Про аварію на водопровідних мережах повідомили на офіційній сторінці комунального підприємства «Полтававодоканал». У зв'язку з пошкодженням мереж частина полтавців залишилася без води.

Які вулиці відключили

За інформацією комунальників, 4 вересня водопостачання тимчасово відсутнє за такими адресами:

вул. Гетьмана;

вул. П. Юрченка — будинки 2, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

пров. Шевченка — будинок 7-А.

Як повідомляє видання «Полтавська думка» з посиланням на водоканал, водопостачання відновлять після завершення аварійно-відновлювальних робіт. Тобто тривалість перебоїв напряму залежатиме від складності ремонту пошкодженої ділянки мережі.

Що робити мешканцям

На період ліквідації аварії жителям вулиць Гетьмана, Юрченка та провулка Шевченка рекомендують заздалегідь запастися питною водою, а також водою для побутових потреб. Точних термінів відновлення постачання комунальники не називають.

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