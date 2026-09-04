Тефтелі — це соковиті м'ясні кульки, які готуються швидше за котлети і чудово смакують у соусі, супі чи навіть на шпажках. Цей рецепт розкриває секрет ідеально ніжної текстури завдяки простій хлібній заливці.

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Тефтелі — універсальна страва, яку можна подати як гарячу закуску на шпажках, головну страву з пастою чи гарніром, або додати в суп. Цей рецепт тефтель відрізняється простим секретом: хлібна заливка (панада) з молоком чи водою, яка робить м'ясні кульки соковитими всередині навіть після повторного розігрівання.

Інгредієнти для тефтель

3 скибочки білого хліба, без шкірки, нарізані кубиками

приблизно 160 мл молока або холодної води

450 г яловичого фаршу (жирність приблизно 85/15)

450 г свинячого фаршу

60 г тертого пармезану

1 велике яйце

3 зубчики часнику, подрібнені

2 ст. л. подрібненої петрушки

1 ч. л. морської солі

1/2 ч. л. чорного перцю

2 ст. л. оливкової олії — для смаження

Як приготувати тефтелі: покроково

Нарізані кубиками скибочки хліба покладіть у велику миску, залийте молоком або водою й залиште на 5 хвилин. Потім розтовчіть хлібну масу вилкою до однорідності — ця хлібна заливка й є секретом соковитих тефтель.

До розім'ятого хліба додайте яловичий і свинячий фарш, тертий пармезан, яйце, подрібнений часник, петрушку, сіль і перець. Перемішайте руками лише до об'єднання інгредієнтів — не перемішуйте занадто довго, інакше тефтелі вийдуть жорсткими.

Змочуючи руки холодною водою, сформуйте кульки приблизно по 2 столові ложки фаршу (загалом вийде близько 24 тефтель діаметром приблизно 4 см) і викладіть їх на пергамент.

Для смаження розігрійте велику сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні, додайте 2 столові ложки олії. Викладайте тефтелі по одній, за потреби смажте партіями, щоб не переповнювати сковороду. Смажте загалом 6-8 хвилин, перевертаючи кожні 2 хвилини, доки всі сторони не підрум'яняться і внутрішня температура не досягне 71°C.

Якщо обираєте випікання, розкладіть тефтелі на пергаменті на відстані приблизно 5 см одна від одної та випікайте в розігрітій до 200°C духовці 20-23 хвилини, доки центр не прогріється до 71°C. Для золотистої скоринки увімкніть гриль на останні 2-3 хвилини — це також запечатає соковитість усередині.

Готові тефтелі можна подати в соусі маринара, у сендвічі з моцарелою, додати в суп чи навіть у соус для піци. Сирі або готові тефтелі добре зберігаються в морозильній камері до 3 місяців — заморожуйте їх окремо на піддоні, а потім перекладіть у пакет, щоб зручно брати потрібну кількість.

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