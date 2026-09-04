Тефтели — это сочные мясные шарики, которые готовятся быстрее котлет и прекрасно сочетаются с соусом, супом или подаются на шпажках. Этот рецепт раскрывает секрет идеально нежной текстуры благодаря простой хлебной заливке.

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Тефтели — универсальное блюдо, которое можно подать как горячую закуску на шпажках, основное блюдо с пастой или гарниром, или добавить в суп. Этот рецепт тефтелей отличается простым секретом: хлебная заливка (панада) с молоком или водой, которая делает мясные шарики сочными внутри даже после повторного разогрева.

Ингредиенты для тефтелей

3 ломтика белого хлеба, без корочки, нарезанного кубиками

примерно 160 мл молока или холодной воды

450 г говяжьего фарша (жирность примерно 85/15)

450 г свиного фарша

60 г тертого пармезана

1 крупное яйцо

3 зубчика чеснока, измельченных

2 ст. л. измельченной петрушки

1 ч. л. морской соли

1/2 ч. л. черного перца

2 ст. л. оливкового масла — для жарки

Как приготовить тефтели: пошагово

Нарезанные кубиками ломтики хлеба положите в большую миску, залейте молоком или водой и оставьте на 5 минут. Затем размягчите хлебную массу вилкой до однородности — эта хлебная заливка и есть секрет сочных тефтелей.

К размягченному хлебу добавьте говяжий и свиной фарш, тертый пармезан, яйцо, измельченный чеснок, петрушку, соль и перец. Перемешайте руками только до объединения ингредиентов — не перемешивайте слишком долго, иначе тефтели получатся жесткими.

Смачивая руки холодной водой, сформируйте шарики примерно по 2 столовые ложки фарша (всего получится около 24 тефтелей диаметром примерно 4 см) и выложите их на пергамент.

Для жарки разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне, добавьте 2 столовые ложки масла. Выкладывайте тефтели по одной, при необходимости жарьте партиями, чтобы не переполнять сковороду. Жарьте в общей сложности 6-8 минут, переворачивая каждые 2 минуты, пока все стороны не подрумянятся и внутренняя температура не достигнет 71°C.

Если выбираете запекание, разложите тефтели на пергаменте на расстоянии примерно 5 см друг от друга и запекайте в разогретой до 200°C духовке 20-23 минуты, пока центр не прогреется до 71°C. Для золотистой корочки включите гриль на последние 2-3 минуты — это также запечатает сочность внутри.

Готовые тефтели можно подать в соусе маринара, в сендвиче с моцареллой, добавить в суп или даже в соус для пиццы. Сырые или готовые тефтели хорошо хранятся в морозильной камере до 3 месяцев — замораживайте их отдельно на подносе, а затем переложите в пакет, чтобы удобно брать нужное количество.

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