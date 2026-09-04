Правила бесплатного проезда в общественном транспорте для пенсионеров продолжают действовать, однако воспользоваться бесплатным проездом можно далеко не везде. Как сообщается в постановлении Кабинета Министров «О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте», часть видов транспорта обслуживает пожилых людей исключительно на платной основе.
Где пенсионеры не платят за проезд
Государственная льгота на бесплатный проезд распространяется на пенсионеров по возрасту в четырех видах общественного транспорта. Речь идет о пригородных электричках, трамваях, троллейбусах, а также городских автобусах, курсирующих по коммунальным маршрутам.
В каком транспорте придется платить
В то же время пенсионеры по возрасту обслуживаются на платной основе в такси, междугородних автобусах и поездах дальнего следования. Это касается плацкартных, купейных и спальных вагонов, а также скоростных поездов «Интерсити».
Отдельный вопрос — маршрутные такси. Обычно это частные перевозчики, которые могут не соглашаться с решениями местных властей о бесплатных поездках. Чтобы уменьшить финансовые потери, они нередко ограничивают количество льготных мест в салоне или устанавливают временные ограничения для льготников.
Что делать, если перевозчик требует оплату
Если перевозчик вопреки льготе требует деньги, стоит зафиксировать факт нарушения: записать номер транспортного средства и данные водителя, после чего обратиться с жалобой в полицию. Наличие билета станет доказательством того, что пенсионеру пришлось потратить деньги на оплату проезда.
В то же время могут действовать отдельные местные или государственные программы, обеспечивающие пожилым людям доступ к бесплатным поездкам. Точную информацию о таких льготах стоит уточнять непосредственно в органах местного самоуправления.
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