Пенсионеры по возрасту имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, однако эта льгота действует не везде. Рассказываем, в каких видах транспорта придется платить за билет в сентябре 2026 года.

Правила бесплатного проезда в общественном транспорте для пенсионеров продолжают действовать, однако воспользоваться бесплатным проездом можно далеко не везде. Как сообщается в постановлении Кабинета Министров «О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте», часть видов транспорта обслуживает пожилых людей исключительно на платной основе.

Где пенсионеры не платят за проезд

Государственная льгота на бесплатный проезд распространяется на пенсионеров по возрасту в четырех видах общественного транспорта. Речь идет о пригородных электричках, трамваях, троллейбусах, а также городских автобусах, курсирующих по коммунальным маршрутам.

В каком транспорте придется платить

В то же время пенсионеры по возрасту обслуживаются на платной основе в такси, междугородних автобусах и поездах дальнего следования. Это касается плацкартных, купейных и спальных вагонов, а также скоростных поездов «Интерсити».

Отдельный вопрос — маршрутные такси. Обычно это частные перевозчики, которые могут не соглашаться с решениями местных властей о бесплатных поездках. Чтобы уменьшить финансовые потери, они нередко ограничивают количество льготных мест в салоне или устанавливают временные ограничения для льготников.

Что делать, если перевозчик требует оплату

Если перевозчик вопреки льготе требует деньги, стоит зафиксировать факт нарушения: записать номер транспортного средства и данные водителя, после чего обратиться с жалобой в полицию. Наличие билета станет доказательством того, что пенсионеру пришлось потратить деньги на оплату проезда.

В то же время могут действовать отдельные местные или государственные программы, обеспечивающие пожилым людям доступ к бесплатным поездкам. Точную информацию о таких льготах стоит уточнять непосредственно в органах местного самоуправления.

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