Фаршировані перці з м`ясом і рисом — це ситна страва, яку можна подавати як повноцінну гарячу вечерю без гарніру, а секрет соковитої начинки та сирної шапки робить її ще смачнішою.

Соковитий м'ясний рулет із сиром ми вже публікували — а фаршировані перці готуються за зовсім іншим принципом, хоча теж вимагають соковитого м'ясного фаршу.

Фаршировані перці — одна з тих страв, які виглядають святково, а готуються доволі просто. У цьому рецепті болгарський перець наповнюють соковитою начинкою з яловичого фаршу, рису, кукурудзи та мексиканських спецій, а зверху ховають шар сиру моцарела, який під час запікання перетворюється на тягучу апетитну шапку. Головна перевага цього рецепта — фарш і рис попередньо повністю доводять до готовності на плиті, тож перці гарантовано пропікаються рівномірно, а начинка не залишається сирою всередині.

Інгредієнти для фаршированих перців

5 великих болгарських перців (приблизно 12 см у висоту)

1 ст. л. олії

1 цибулина, подрібнена

3 зубчики часнику, подрібнені

350 г нежирного яловичого фаршу

60 мл (¼ склянки) томатної пасти

315 мл (1¼ склянки) курячого бульйону з низьким вмістом солі

120 мл (½ склянки) сирого рису довгого чи середньозернистого

240 мл (1 склянка) кукурудзи (свіжої, замороженої чи консервованої)

240 мл (1 склянка) зеленої цибулі, тонко нарізаної (або червона цибуля)

150 г моцарели, тертої

125 мл (½ склянки) води

Спеції: ½ ч. л. кайенського перцю, 1 ст. л. сушеного орегано, 2 ч. л. кумину, 2 ч. л. меленого коріандру, 1½ ч. л. цибулевого порошку, ¾ ч. л. солі.

Для подачі (за бажанням): гуакамоле, сметана, 1 ст. л. свіжої подрібненої кінзи.

Як приготувати фаршировані перці: покроково

Розігрійте духовку до 180°C.

Зрізавши верхівку кожного перцю під кутом приблизно 45 градусів, вийміть насіння. Якщо низ перцю нерівний, трохи підріжте його, щоб перець стійко стояв. Складіть перці у форму для запікання, у яку вони входять щільно.

Розігрійте олію у великій сковороді на сильному вогні. Додайте цибулю й часник, готуйте 2 хвилини.

Додайте фарш і готуйте, розламуючи його лопаткою, доки м'ясо повністю не змінить колір із рожевого на коричневий.

Додайте спеції та перемішайте. Покладіть томатну пасту й готуйте ще 1 хвилину.

Додайте рис, кукурудзу та курячий бульйон. Перемішайте, доведіть до кипіння, накрийте кришкою, зменшіть вогонь до середньо-низького і готуйте 13-15 хвилин, доки рис не стане щойно готовим — маса має залишатися доволі рідкою, не густою.

Вмішайте зелену цибулю.

Наповніть перці половиною начинки, покладіть половину сиру, а тоді доповніть решту начинки до самого верху.

Закрийте перці зрізаними верхівками, влийте у форму 125 мл води, щільно накрийте фольгою і випікайте 45 хвилин.

Зніміть фольгу й верхівки перців, посипте решту сиру та випікайте ще 5-10 хвилин, доки сир не розплавиться.

Подавайте фаршировані перці гарячими зі сметаною та гуакамоле — вони чудово тримають форму і виглядають апетитно навіть без додаткового гарніру. За бажанням можна регулювати гостроту, зменшуючи чи збільшуючи кількість кайенського перцю.

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