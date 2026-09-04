Фаршированный перец с мясом и рисом — это сытное блюдо, которое можно подавать как полноценный горячий ужин без гарнира, а секрет сочной начинки и сырной шапки делает его еще вкуснее.

Сочный мясной рулет с сыром мы уже публиковали — а фаршированный перец готовится по совершенно другому принципу, хотя тоже требует сочного мясного фарша.

Фаршированный перец — одно из тех блюд, которые выглядят празднично, а готовятся довольно просто. В этом рецепте болгарский перец наполняют сочной начинкой из говяжьего фарша, риса, кукурузы и мексиканских специй, а сверху прячут слой сыра моцарелла, который во время запекания превращается в тягучую аппетитную шапку. Главное преимущество этого рецепта — фарш и рис заранее полностью доводят до готовности на плите, поэтому перцы гарантированно пропекаются равномерно, а начинка не остается сырой внутри.

Ингредиенты для фаршированного перца

5 крупных болгарских перцев (примерно 12 см в высоту)

1 ст. л. масла

1 луковица, измельченная

3 зубчика чеснока, измельченных

350 г нежирного говяжьего фарша

60 мл (¼ стакана) томатной пасты

315 мл (1¼ стакана) куриного бульона с низким содержанием соли

120 мл (½ стакана) сырого риса длинного или среднезернистого

240 мл (1 стакан) кукурузы (свежей, замороженной или консервированной)

240 мл (1 стакан) зеленого лука, тонко нарезанного (или красный лук)

150 г моцареллы, тертой

125 мл (½ стакана) воды

Специи: ½ ч. л. кайенского перца, 1 ст. л. сушеного орегано, 2 ч. л. кумина, 2 ч. л. молотого кориандра, 1½ ч. л. лукового порошка, ¾ ч. л. соли.

Для подачи (по желанию): гуакамоле, сметана, 1 ст. л. свежей измельченной кинзы.

Как приготовить фаршированный перец: пошагово

Разогрейте духовку до 180°C.

Срезав верхушку каждого перца под углом примерно 45 градусов, выньте семена. Если низ перца неровный, немного подрежьте его, чтобы перец устойчиво стоял. Сложите перцы в форму для запекания, в которую они входят плотно.

Разогрейте масло в большой сковороде на сильном огне. Добавьте лук и чеснок, готовьте 2 минуты.

Добавьте фарш и готовьте, разламывая его лопаткой, до тех пор, пока мясо полностью не изменит цвет с розового на коричневый.

Добавьте специи и перемешайте. Положите томатную пасту и готовьте еще 1 минуту.

Добавьте рис, кукурузу и куриный бульон. Перемешайте, доведите до кипения, накройте крышкой, уменьшите огонь до средне-низкого и готовьте 13-15 минут, до тех пор пока рис не станет только готовым — масса должна оставаться довольно жидкой, не густой.

Вмешайте зеленый лук.

Наполните перцы половиной начинки, положите половину сыра, а затем дополните оставшейся начинкой до самого верха.

Закройте перцы срезанными верхушками, влейте в форму 125 мл воды, плотно накройте фольгой и выпекайте 45 минут.

Снимите фольгу и верхушки перцев, посыпьте оставшимся сыром и выпекайте еще 5-10 минут, до тех пор пока сыр не расплавится.

Подавайте фаршированный перец горячим со сметаной и гуакамоле — он отлично держит форму и выглядит аппетитно даже без дополнительного гарнира. По желанию можно регулировать остроту, уменьшая или увеличивая количество кайенского перца.

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