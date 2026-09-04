Запасы гречки прошлого урожая в Украине почти иссякли, поэтому эксперты прогнозируют периоды дефицита крупы, а килограмм в супермаркетах уже стоит от 54,99 до 99 грн.

Подорожание гречки в украинских супермаркетах продолжается — килограмм крупы заметно дорожает, и в зависимости от торговой сети цены уже выросли, а эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы стоимость может подняться еще больше.

Запасы гречки прошлого урожая почти иссякли, а крупа нового урожая еще не успела попасть на полки, поскольку уборка урожая только началась. В ближайшее время на рынке могут возникать периоды дефицита крупы.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на президента Международной ассоциации гречки Сергея Громового. Главная причина дефицита — аграрии в этом сезоне засеяли значительно меньшие площади под гречкой, чем раньше. «Кроме того, в этом сезоне аграрии посеяли не так много гречки, поэтому в течение года могут быть периоды ее дефицита, а цены, скорее всего, вырастут», — пояснил Громовой.

Сколько стоит гречка в супермаркетах

По данным Информатора, цены за 1 кг гречки по состоянию на сентябрь распределились так:

Сильпо — 54,99 грн;

Метро — 65,90 грн;

Фора — 65,90 грн;

Эпицентр — 66 грн;

Ашан — 69,90 грн;

Экомаркет — 74,50 грн;

Варус — 97,30 грн;

Мегамаркет — 99 грн.

Индекс потребительских цен на гречку в августе 2026 года составил 99,81%. По сравнению с июлем средние цены даже немного снизились — на 0,19%. В июле этот показатель к июню составлял 99,42%.

Почему гречка дорожает и что дальше

Проблема с гречкой повторяется не первый год. Аграрии сокращают посевные площади из-за низкой доходности культуры по сравнению с кукурузой или подсолнечником, поэтому рынок регулярно балансирует на грани дефицита именно в период между старыми и новыми запасами. Посевные площади гречки сократились со 147,9 тыс. га в 2023 году до 58,5 тыс. га в 2025-м.

Кроме сезонного фактора, на ситуацию влияют вражеские атаки по складам и распределительным центрам торговых сетей. Из-за уничтожения логистической инфраструктуры возникают перебои с поставками круп, муки и свежих овощей.

Где купить гречку дешевле

Самую низкую цену зафиксировали в «Сильпо» — 54,99 грн за килограмм. Далее идут «Метро» и «Фора» по 65,90 грн, а также «Эпицентр» — 66 грн. Дороже всего крупа обойдется в «Варусе» (97,30 грн) и «Мегамаркете» (99 грн). Чтобы сэкономить, стоит сравнивать цены нескольких сетей и следить за акционными предложениями — периодически гречка может исчезать с отдельных полок, поэтому покупать ее впрок, по словам экспертов, выгодно, пока новая партия не прошла переработку.

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