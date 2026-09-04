Свинина в духовке по этому рецепту получается сочной и эффектной благодаря грибно-беконной начинке, которую легко приготовить даже в будний вечер.

Рецепт куриных бедер в духовке мы уже публиковали — а свинина в духовке по этому рецепту готовится иначе: вырезку фаршируют беконом и грибами и запекают рулетом, поэтому на столе оказывается не просто печенка, а эффектное блюдо для гостей.

Это блюдо из категории тех, что выглядят как ресторанное угощение, а готовятся простыми шагами. Мясо сначала обжаривают до румяной корочки, а затем доводят до готовности в духовке — благодаря этому свинина в духовке остается сочной и никогда не пересыхает, а грибно-беконная начинка добавляет дополнительного аромата и сочности каждому кусочку.

Ингредиенты для свинины в духовке

свиная вырезка (очищенная от серебристой плёнки) — примерно 680 г (1,5 фунта)

бекон — 2 ломтика, нарезанные

грибы (шампиньоны) — примерно 170 г, тонко нарезанные

лук — 1/3 стакана нарезанного (около половины небольшой луковицы)

оливковое масло — 4 столовые ложки (около 60 мл), разделить на части

морская соль — 1,5 чайной ложки, разделить на части

черный перец — 1/2 чайной ложки, разделить на части

чеснок — 1 зубчик, измельчённый

свежая петрушка — 1/4 стакана нарезанной (плюс немного для украшения)

Как приготовить свинину в духовке: шаг за шагом

Разогрейте духовку до 200°C.

На сковороде с термостойкой ручкой разогрейте 2 столовые ложки масла на среднем огне, добавьте нарезанный бекон и жарьте 3-4 минуты до золотистой корочки.

Добавьте нарезанные грибы и лук, готовьте еще около 5 минут, пока овощи не станут мягкими. Всыпьте половину чайной ложки соли, четверть чайной ложки перца, измельчённый чеснок и нарезанную петрушку, перемешайте и подержите на огне еще минуту, после чего переложите начинку на тарелку.

Сделайте надрез вдоль длинного края вырезки, не прорезая насквозь, и разверните мясо, как книжку. Накройте пленкой и отбейте плоской стороной кухонного молотка до толщины примерно 1,5 см, стараясь не порвать мясо.

Равномерно распределите грибную начинку по поверхности мяса, отступив примерно 1 см от края. Плотно скрутите вырезку в рулет, начиная с длинного края, и закрепите шпажками параллельно друг другу, чтобы рулет ровно лежал на сковороде. Присыпьте сверху оставшейся солью (1 чайная ложка) и перцем (1/4 чайной ложки).

На той же сковороде разогрейте оставшееся масло (2 столовые ложки) и обжарьте рулет из свинины стороной со шпажками вниз, а затем со всех сторон — всего 6-8 минут, до равномерной румяной корочки.

Переместите сковороду с мясом в разогретую духовку и запекайте 18-20 минут при 200°C, пока термометр в самой толстой части не покажет 63-65°C (145-150°F по Фаренгейту).

Достаньте свинину из духовки, смажьте мясными соками со сковороды и переложите на доску. Дайте постоять 10 минут, а затем нарежьте кольцами. Еще раз смажьте соком для более яркого вкуса и при желании украсьте петрушкой.

Свинину в духовке лучше всего подавать теплой, нарезанной на медальоны, вместе с картофельным пюре или печеными овощами. Готовое блюдо можно хранить в холодильнике до 4 дней или заморозить на срок до 6 месяцев, а перед подачей разогревать на сковороде под крышкой, перевернув через 2 минуты — это поможет сохранить сочность мяса.

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