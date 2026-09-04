Свинина в духовці за цим рецептом виходить соковитою та ефектною завдяки грибно-беконній начинці, яку легко приготувати навіть на буденний вечір.

Рецепт курячих стегон у духовці ми вже публікували — а свинина в духовці за цим рецептом готується інакше: вирізку фарширують беконом і грибами та запікають рулетом, тож на столі опиняється не просто печеня, а ефектна страва для гостей.

Це страва з категорії тих, що виглядають як ресторанне частування, а готуються простими кроками. М'ясо спочатку обсмажують до рум'яної скоринки, а потім доводять до готовності в духовці — завдяки цьому свинина в духовці залишається соковитою і ніколи не пересихає, а грибно-беконна начинка додає додаткового аромату й соковитості кожному шматочку.

Інгредієнти для свинини в духовці

свиняча вирізка (очищена від срібної плівки) — приблизно 680 г (1,5 фунта)

бекон — 2 скибочки, нарізані

гриби (шампіньйони або печериці) — приблизно 170 г, тонко нарізані

цибуля — 1/3 склянки нарізаної (близько половини невеликої цибулини)

олія оливкова — 4 столові ложки (близько 60 мл), розділити на частини

сіль морська — 1,5 чайної ложки, розділити на частини

чорний перець — 1/2 чайної ложки, розділити на частини

часник — 1 зубчик, подрібнений

свіжа петрушка — 1/4 склянки нарізаної (плюс трохи для прикраси)

Як приготувати свинину в духовці: покроково

Розігрійте духовку до 200°C.

У сковороді з жаростійкою ручкою розігрійте 2 столові ложки олії на середньому вогні, додайте нарізаний бекон і смажте 3-4 хвилини до золотистої скоринки.

Додайте нарізані гриби та цибулю, готуйте ще близько 5 хвилин, поки овочі не стануть м'якими. Всипте половину чайної ложки соли, чверть чайної ложки перцю, подрібнений часник і нарізану петрушку, перемішайте і потримайте на вогні ще хвилину, після чого перекладіть начинку на тарілку.

Зробіть надріз уздовж довгого краю вирізки, не прорізаючи наскрізь, і розгорніть м'ясо, як книжку. Накрийте плівкою і відбийте плоским боком кухарського молотка до товщини приблизно 1,5 см, намагаючись не порвати м'ясо.

Рівномірно розподіліть грибну начинку по поверхні м'яса, відступивши приблизно 1 см від краю. Щільно скрутіть вирізку в рулет, починаючи з довгого краю, і закріпіть шпажками паралельно один одному, щоб рулет рівно лежав на сковороді. Присипте зверху рештою соли (1 чайна ложка) і перцю (1/4 чайної ложки).

У тій самій сковороді розігрійте решту олії (2 столові ложки) і обсмажте рулет із свинини з боку шпажок вниз, а потім з усіх сторін — загалом 6-8 хвилин, до рівномірної рум'яної скоринки.

Перемістіть сковороду з м'ясом у розігріту духовку і запікайте 18-20 хвилин при 200°C, поки термометр у найтовщій частині не покаже 63-65°C (145-150°F за Фаренгейтом).

Дістаньте свинину з духовки, змастіть м'ясними соками зі сковороди і перекладіть на дошку. Дайте постояти 10 хвилин, а потім наріжте кільцями. Ще раз змастіть соком для яскравішого смаку і за бажання прикрасьте петрушкою.

Свинину в духовці найкраще подавати теплою, нарізаною на медальйони, разом із картопляним пюре або печеними овочами. Готову страву можна зберігати в холодильнику до 4 днів або заморозити на строк до 6 місяців, а перед подачею розігрівати на сковороді під кришкою, перевертаючи через 2 хвилини — це допоможе зберегти соковитість м'яса.

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