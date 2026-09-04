Окупаційна адміністрація Криму через дефіцит пального запровадила погодинний продаж бензину й дизеля: заправитися тепер можна лише чотири години на добу — уранці та ввечері.

Пальне знову подорожчало в Україні — бензин, дизель та автогаз додали в ціні, а в окупованому Криму ситуація значно жорсткіша: там автомобільне пальне взагалі почали відпускати лише чотири години на добу.

Про нові обмеження повідомила Реальна Газета з посиланням на колаборанта Сергія Аксьонова, якого загарбники призначили так званим «губернатором» півострова. Саме окупаційна адміністрація ухвалила рішення запровадити погодинний продаж бензину та дизеля на автозаправних станціях.

Причиною став дефіцит пального, який посилився в Криму. Аксьонов відверто визнав: нинішні обсяги постачань палива не дозволяють повністю задовольнити потреби мешканців півострова. Тож заправити авто тепер можна лише у два «вікна» — уранці з 08:00 до 10:00 та ввечері з 18:00 до 20:00.

«Частина кримчан на даному етапі, на жаль, зіткнеться з обмеженим доступом до бензину. У міру того як обсяги постачань зростатимуть, ситуація почне виправлятися», — написав колаборант. Коли саме обсяги зростуть і дефіцит спаде, він не уточнив.

Додатково окупаційна влада обіцяє показувати актуальну інформацію про наявність пального: за годину до початку ранкового продажу на інтерактивній карті АЗС з'являтиметься інформація про те, на якій саме заправці є бензин чи дизель.

Дефіцит на півострові не новий: ще в липні в окупованому Криму вартість літра бензину сягала 350 рублів — на тлі критичної нестачі пального. Тепер адміністрація фактично констатувала, що проблема лише загострилася і перейшла у фазу жорсткого нормування продажу.

Водночас у сусідній окупованій Луганщині подорожчання проїзду в громадському транспорті пояснили саме зростанням цін на пальне. Тобто дефіцит і подорожчання пального на окупованих територіях уже позначилися на наймасовіших послугах.

Як тепер заправити авто в Криму

Нові правила прості, але незручні для водіїв. Пальне відпускають винятково у двох часових проміжках:

з 08:00 до 10:00 — ранковий продаж;

з 18:00 до 20:00 — вечірній продаж.

Перед ранковим «вікном» варто перевірити інтерактивну карту АЗС: за годину до старту продажу там показують, на яких заправках паливо реально є в наявності. Поза цими чотирма годинами заправитися не вийде.

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