Оккупационная администрация Крыма из-за дефицита топлива ввела почасовую продажу бензина и дизеля: заправиться теперь можно лишь четыре часа в сутки — утром и вечером.

Топливо снова подорожало в Украине — бензин, дизель и автогаз прибавили в цене, а в оккупированном Крыму ситуация заметно жестче: там автомобильное топливо вообще начали отпускать лишь четыре часа в сутки.

О новых ограничениях сообщила «Реальная Газета» со ссылкой на коллаборанта Сергея Аксёнова, которого захватчики назначили так называемым «губернатором» полуострова. Именно оккупационная администрация приняла решение ввести почасовую продажу бензина и дизеля на автозаправочных станциях.

Причиной стал дефицит топлива, усилившийся в Крыму. Аксёнов откровенно признал: нынешние объемы поставок не позволяют полностью удовлетворить потребности жителей полуострова. Поэтому заправить автомобиль теперь можно только в два «окна» — утром с 08:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00.

«Часть крымчан на данном этапе, к сожалению, столкнется с ограниченным доступом к бензину. По мере роста объемов поставок ситуация начнет выправляться», — написал коллаборант. Когда именно объемы вырастут и дефицит спадет, он не уточнил.

Дополнительно оккупационные власти обещают показывать актуальную информацию о наличии топлива: за час до начала утренней продажи на интерактивной карте АЗС появится информация о том, на какой именно заправке есть бензин или дизель.

Дефицит на полуострове не новый: еще в июле в оккупированном Крыму стоимость литра бензина достигала 350 рублей — на фоне критической нехватки топлива. Теперь администрация фактически констатировала, что проблема лишь обострилась и перешла в фазу жесткого нормирования продаж.

В то же время в соседней оккупированной Луганщине подорожание проезда в общественном транспорте объяснили именно ростом цен на топливо. То есть дефицит и подорожание топлива на оккупированных территориях уже сказались на самых массовых услугах.

Как теперь заправить авто в Крыму

Новые правила просты, но неудобны для водителей. Топливо отпускают исключительно в двух временных промежутках:

с 08:00 до 10:00 — утренняя продажа;

с 18:00 до 20:00 — вечерняя продажа.

Перед утренним «окном» стоит проверить интерактивную карту АЗС: за час до старта продаж там показывают, на каких заправках топливо реально есть в наличии. Вне этих четырех часов заправиться не получится.

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