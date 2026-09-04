Выплаты для пенсионеров в Украине расширяются — государственное предприятие «Леса Украины» продолжает ежегодную программу финансовой поддержки своих бывших сотрудников, вышедших на заслуженный отдых. Заявления на денежную компенсацию за дрова принимают до сих пор, а сумма выплаты составляет 8 000 гривен.

Как выяснили в Новини.LIVE, с начала года более 10 тысяч пенсионеров лесной отрасли уже получили деньги на покупку топливных дров. Общий объем выплаченных средств достиг 82,8 миллиона гривен, однако прием заявок продолжается для всех, кто имеет право на такую помощь.

Кто может получить 8 000 гривен на дрова

Компенсация выплачивается лицам, уволившимся с работы в связи с выходом на пенсию непосредственно из ГП «Леса Украины» или с предприятий, правопреемником которых оно является. Право на выплату также имеют работники, сокращенные за два года до достижения пенсионного возраста, которые состояли на учете в центре занятости.

Два главных условия для получения денег — наличие в доме печного отопления и общий стаж работы в лесной отрасли не менее 15 лет. Помощь может предоставляться и тем, на чьем иждивении находится пенсионер, соответствующий этим критериям.

Какие документы нужны для оформления

Пенсионеры, которые еще не воспользовались возможностью получить 8 000 гривен на отопительный сезон, могут подать пакет документов. Оригиналы заявлений вместе с документами принимают лично или по почте в отдельных первичных профсоюзах региональных филиалов предприятия.

Для оформления выплаты необходимо предоставить:

письменное заявление установленного образца;

справку из сельского или городского совета о наличии печного отопления или акт комиссионного обследования;

копии документов, подтверждающих принадлежность к соответствующей категории и необходимый льготный стаж;

копию паспорта гражданина Украины;

копию справки о присвоении идентификационного номера (РНОКПП).

«Леса Украины» — один из основных поставщиков дров для населения и социальной сферы. Сейчас на складах предприятия накоплено около 160 тысяч кубических метров твердого топлива.

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