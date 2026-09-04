Киевсовет утвердил повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение до 63,79 гривны за кубометр, что более чем вдвое превышает действующие 30,38 гривны.

Коммунальные тарифы в Киеве снова меняются — на этот раз Киевсовет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение сразу до 63,79 гривны за кубометр. Действующий тариф для киевлян составляет 30,38 гривны за кубометр. «За» проголосовали 74 депутата.

Как сообщает Finteco со ссылкой на корреспондента «Общественного» с заседания горсовета, из этой суммы водоснабжение стоит 16,16 гривны, а водоотведение — 14,22 гривны, обе цифры указаны с НДС.

Почему вода дорожает

Причиной пересмотра тарифа в горсовете называют рост стоимости электроэнергии, топлива и реагентов. В Киевсовете отметили, что отрасль водоснабжения оказалась фактически на грани выживания, а сохранение старого тарифа стало невозможным. При этом подчеркивают: вводить экономически обоснованный тариф для населения городская власть не планирует.

Заместитель городского головы Петр Пантелеев пояснил, что принятое решение, наоборот, должно сдержать более резкий рост стоимости воды. По его словам, ранее НКРЭКУ рекомендовала установить тариф около 90 гривен за кубометр. Если бы депутаты не поддержали компромиссный вариант, пришлось бы повышать цену до экономически обоснованного уровня — тех же примерно 90 гривен, а без дополнительного финансирования предприятию было бы сложно работать зимой, накануне отопительного сезона.

Что это значит для платежек киевлян

После вступления в силу нового тарифа сумма в квитанциях вырастет более чем вдвое. Например, если семья потребляет 10 кубометров воды в месяц, вместо нынешних 303,8 гривны она будет платить 637,9 гривны. Разница — более 334 гривен ежемесячно только за воду и водоотведение.

Точную дату, с которой новый тариф появится в платежках, в решении Киевсовета не уточняли — он должен пройти процедуры обнародования и согласования. Вместе с тем в городе напоминают, что тарифы на коммунальные услуги пересматривают и в других регионах Украины.

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