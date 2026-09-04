Київрада затвердила підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 грн за кубометр, що більш ніж удвічі перевищує чинні 30,38 грн.

Комунальні тарифи в Києві знову змінюються — цього разу Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення одразу до 63,79 гривні за кубометр. Чинний тариф для киян становить 30,38 гривні за кубометр. «За» проголосували 74 депутати.

Як повідомляє Finteco з посиланням на кореспондента «Суспільного» із засідання міськради, із цієї суми водопостачання коштує 16,16 гривні, а водовідведення — 14,22 гривні, обидві цифри вказані з ПДВ.

Чому вода дорожчає

Причиною перегляду тарифу в міській раді називають зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. У Київраді зазначили, що галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання, а збереження старого тарифу стало неможливим. При цьому наголошують: запроваджувати економічно обґрунтований тариф для населення міська влада не планує.

Заступник міського голови Петро Пантелєєв пояснив, що ухвалене рішення, навпаки, має стримати різкіше зростання вартості води. За його словами, раніше НКРЕКП рекомендувала встановити тариф близько 90 гривень за кубометр. Якби депутати не підтримали компромісний варіант, довелося б підвищувати ціну до економічно обґрунтованого рівня — тих самих приблизно 90 гривень, а без додаткового фінансування підприємству було б складно працювати взимку, напередодні опалювального сезону.

Що це означає для платіжок киян

Після набуття чинності новим тарифом сума у квитанціях зросте більш ніж удвічі. Наприклад, якщо сім'я споживає 10 кубометрів води на місяць, замість нинішніх 303,8 гривні вона платитиме 637,9 гривні. Різниця — понад 334 гривні щомісяця лише за воду та водовідведення.

Точну дату, з якої новий тариф з'явиться в платіжках, у рішенні Київради не уточнювали — він має пройти процедури оприлюднення та погодження. Водночас у місті нагадують, що тарифи на комунальні послуги переглядають і в інших регіонах України.

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