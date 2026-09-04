4 вересня через обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів в Одеській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях тимчасово залишилася без світла. Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання.

Аварійні відключення світла в Одеській області тривають, а тепер без електроенергії залишилися споживачі одразу чотирьох областей України — про це 4 вересня повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Йдеться про Одеську, Харківську, Чернігівську та Сумську області. Там частина абонентів тимчасово залишилася без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

За даними Міненерго, у ніч на 4 вересня ворог знову атакував об'єкти енергетичної інфраструктури на Одещині. Щоб запобігти перевантаженню обладнання та аварійним ситуаціям, можливе застосування мережевих обмежень. Фахівці роблять усе, щоб якомога швидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Водночас у відомстві наголосили: 4 вересня застосування планових обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням споживачам радять дізнаватися на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У Міненерго також закликали українців ощадливо використовувати електроенергію в пікові години споживання — вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему та уникнути додаткових знеструмлень.

Що робити споживачам під час аварійних знеструмлень

Енергетики радять заздалегідь підготуватися до можливих відключень: зарядіть телефони та павербанки, тримайте напоготові ліхтарики та свічки, а також зробіть запас води. Інформацію про графіки та аварійні відключення варто перевіряти лише на офіційних сторінках свого обленерго, щоб не натрапити на фейки.

Раніше Politeka повідомляла, майже весь день без електрики: опубліковано графіки відключення світла в Чернігівській області з 4 по 6 вересня.

Також Politeka повідомляла, відключення світла у Тернопільській області 4 вересня: названо адреси та години знеструмлень.