Графік руху приміських поїздів у Дніпрі поповнився новими рейсами — з 4 вересня «Укрзалізниця» запускає щоденні електропоїзди між обласним центром та Самаром. Щодоби курсуватимуть сім рейсів в обидва напрямки, а через ремонтні роботи окремі з них тимчасово скасують: 10 та 14 вересня — №6172 і №6173, а 22 та 23 вересня — №6172, №6173, №6174 та №6175.
Про це повідомив Інформатор Дніпро з посиланням на Telegram-канал «Укрзалізниця: приміські поїзди». Електропоїзди ходитимуть щоденно, без вихідних, тож жителі Самара та навколишніх громад отримають стабільне сполучення з Дніпром.
Розклад руху з Дніпра
З Дніпра в напрямку Самара щодня відправлятимуться три електропоїзди:
- №6172 — відправлення о 8:36, прибуття о 9:50;
- №6174 — відправлення о 16:45, прибуття о 17:59;
- №6176 — відправлення о 19:53, прибуття о 21:07.
Розклад руху із Самара
У зворотному напрямку курсуватимуть чотири електропоїзди:
- №6171 — відправлення о 6:19, прибуття о 7:26;
- №6173 — відправлення о 10:05, прибуття о 11:12;
- №6175 — відправлення о 18:14, прибуття о 19:21;
- №6177 — відправлення о 21:22, прибуття о 22:29.
Час у дорозі становить близько години: рейси з Дніпра тривають 1 годину 14 хвилин, а зі Самара — 1 годину 7 хвилин.
Коли електропоїзди не курсуватимуть
Через ремонтні роботи кілька рейсів тимчасово скасують. 10 та 14 вересня не курсуватимуть потяги №6172 та №6173. А 22 та 23 вересня — одразу чотири рейси: №6172, №6173, №6174 та №6175.
Що врахувати пасажирам
У дні скасування рейсів пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний графік на офіційних ресурсах «Укрзалізниці» або в застосунку перевізника. Квитки на приміські електропоїзди можна придбати безпосередньо в касах вокзалів або в роз'їзних касирів.
Самар — місто в Дніпропетровській області, розташоване на північний схід від Дніпра (колишній Новомосковськ). Запуск щоденного електричного сполучення має полегшити місцевим жителям щоденні поїздки на роботу та навчання.
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