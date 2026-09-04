З 4 вересня «Укрзалізниця» запускає щоденні електропоїзди за маршрутом Дніпро—Самар: публікуємо повний розклад руху в обидва боки.

Графік руху приміських поїздів у Дніпрі поповнився новими рейсами — з 4 вересня «Укрзалізниця» запускає щоденні електропоїзди між обласним центром та Самаром. Щодоби курсуватимуть сім рейсів в обидва напрямки, а через ремонтні роботи окремі з них тимчасово скасують: 10 та 14 вересня — №6172 і №6173, а 22 та 23 вересня — №6172, №6173, №6174 та №6175.

Про це повідомив Інформатор Дніпро з посиланням на Telegram-канал «Укрзалізниця: приміські поїзди». Електропоїзди ходитимуть щоденно, без вихідних, тож жителі Самара та навколишніх громад отримають стабільне сполучення з Дніпром.

Розклад руху з Дніпра

З Дніпра в напрямку Самара щодня відправлятимуться три електропоїзди:

№6172 — відправлення о 8:36, прибуття о 9:50;

№6174 — відправлення о 16:45, прибуття о 17:59;

№6176 — відправлення о 19:53, прибуття о 21:07.

Розклад руху із Самара

У зворотному напрямку курсуватимуть чотири електропоїзди:

№6171 — відправлення о 6:19, прибуття о 7:26;

№6173 — відправлення о 10:05, прибуття о 11:12;

№6175 — відправлення о 18:14, прибуття о 19:21;

№6177 — відправлення о 21:22, прибуття о 22:29.

Час у дорозі становить близько години: рейси з Дніпра тривають 1 годину 14 хвилин, а зі Самара — 1 годину 7 хвилин.

Коли електропоїзди не курсуватимуть

Через ремонтні роботи кілька рейсів тимчасово скасують. 10 та 14 вересня не курсуватимуть потяги №6172 та №6173. А 22 та 23 вересня — одразу чотири рейси: №6172, №6173, №6174 та №6175.

Що врахувати пасажирам

У дні скасування рейсів пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний графік на офіційних ресурсах «Укрзалізниці» або в застосунку перевізника. Квитки на приміські електропоїзди можна придбати безпосередньо в касах вокзалів або в роз'їзних касирів.

Самар — місто в Дніпропетровській області, розташоване на північний схід від Дніпра (колишній Новомосковськ). Запуск щоденного електричного сполучення має полегшити місцевим жителям щоденні поїздки на роботу та навчання.

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