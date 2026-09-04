На Рівненщині запрацює мобільна група підтримки ветеранів: фахівці ветеранської політики виїжджатимуть у громади та віддалені населені пункти області, щоб консультувати захисників і їхні родини на місцях.

Підтримка ветеранів у Рівненській області стає доступнішою — у громадах регіону запрацює мобільна група фахівців ветеранської політики. Вона виїжджатиме у віддалені населені пункти, аби консультувати захисників і захисниць просто на місцях. Про це повідомляє видання «7 днів».

Хто входитиме до мобільної групи

До складу групи увійдуть фахівці ветеранської політики, які добре знають, із якими питаннями захисники звертаються найчастіше. Вони працюватимуть безпосередньо в громадах, щоб ветеранам не довелося витрачати час та гроші на поїздку до Рівного.

Виїзди організують так, аби охопити насамперед віддалені села й селища області, де доступ до сервісних точок та центрів надання послуг найскладніший. Саме там, за задумом, потреба в таких консультаціях є найгострішою.

Чим допомагатимуть ветеранам

Фахівці надаватимуть консультації з питань соціальних гарантій та пільг, допомагатимуть розібратися з оформленням статусу учасника бойових дій і супутніх документів. Також можна буде отримати роз'яснення щодо виплат, реабілітації та інших послуг, передбачених для захисників.

Скористатися підтримкою зможуть не лише ветерани, а й члени їхніх родин, а також сім'ї загиблих оборонців. Для них це шанс отримати відповіді на запитання, не лишаючи своєї громади.

Як дізнатися про графік виїздів

Аби не пропустити приїзд мобільної групи, варто стежити за оголошеннями своєї сільської чи селищної ради. Графік виїздів і перелік населених пунктів, які відвідають фахівці, публікуватимуть заздалегідь — орієнтуйтеся на офіційні повідомлення громад та органів місцевої влади.

Такі виїзні формати допомоги останнім часом активно впроваджують у різних регіонах, аби наблизити ветеранські послуги до людини. Рівненщина долучається до цієї практики власною мобільною групою підтримки в громадах.

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