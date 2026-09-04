С 4 сентября «Укрзализныця» запускает ежедневные электропоезда по маршруту Днепр—Самар: публикуем полное расписание движения в обе стороны.

График движения пригородных поездов в Днепре пополнился новыми рейсами — с 4 сентября «Укрзализныця» запускает ежедневные электропоезда между областным центром и Самаром. Ежедневно будут курсировать семь рейсов в обе стороны, а из-за ремонтных работ отдельные из них временно отменят: 10 и 14 сентября — №6172 и №6173, а 22 и 23 сентября — №6172, №6173, №6174 и №6175.

Об этом сообщил Информатор Днепр со ссылкой на Telegram-канал «Укрзализныця: пригородные поезда». Электропоезда будут ходить ежедневно, без выходных, поэтому жители Самара и окрестных громад получат стабильное сообщение с Днепром.

Расписание движения из Днепра

Из Днепра в сторону Самара ежедневно будут отправляться три электропоезда:

№6172 — отправление в 8:36, прибытие в 9:50;

№6174 — отправление в 16:45, прибытие в 17:59;

№6176 — отправление в 19:53, прибытие в 21:07.

Расписание движения из Самара

В обратном направлении будут курсировать четыре электропоезда:

№6171 — отправление в 6:19, прибытие в 7:26;

№6173 — отправление в 10:05, прибытие в 11:12;

№6175 — отправление в 18:14, прибытие в 19:21;

№6177 — отправление в 21:22, прибытие в 22:29.

Время в пути составляет около часа: рейсы из Днепра длятся 1 час 14 минут, а из Самара — 1 час 7 минут.

Когда электропоезда не будут курсировать

Из-за ремонтных работ несколько рейсов временно отменят. 10 и 14 сентября не будут курсировать поезда №6172 и №6173. А 22 и 23 сентября — сразу четыре рейса: №6172, №6173, №6174 и №6175.

Что учесть пассажирам

В дни отмены рейсов пассажирам советуют заранее проверять актуальный график на официальных ресурсах «Укрзализныци» или в приложении перевозчика. Билеты на пригородные электропоезда можно приобрести непосредственно в кассах вокзалов или у разъездных кассиров.

Самар — город в Днепропетровской области, расположенный к северо-востоку от Днепра (бывший Новомосковск). Запуск ежедневного электрического сообщения должен облегчить местным жителям ежедневные поездки на работу и учебу.

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