Из-за аварии на водопроводных сетях 4 сентября часть улиц в Полтаве временно осталась без воды.

Отключение воды в Полтаве из-за аварии вновь затронуло жилые улицы города — на этот раз, 4 сентября, без водоснабжения временно остались жители нескольких адресов в центральной части Полтавы. Коммунальщики перечислили адреса, где отключили воду.

Об аварии на водопроводных сетях сообщили на официальной странице коммунального предприятия «Полтававодоканал». Из-за повреждения сетей часть полтавчан осталась без воды.

Какие улицы отключили

По информации коммунальщиков, 4 сентября водоснабжение временно отсутствует по таким адресам:

ул. Гетьмана;

ул. П. Юрченко — дома 2, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

пер. Шевченко — дом 7-А.

Как сообщает издание «Полтавская дума» со ссылкой на водоканал, водоснабжение восстановят после завершения аварийно-восстановительных работ. То есть длительность перебоев напрямую будет зависеть от сложности ремонта поврежденного участка сети.

Что делать жителям

На период ликвидации аварии жителям улиц Гетьмана, Юрченко и переулка Шевченко рекомендуют заранее запастись питьевой водой, а также водой для бытовых нужд. Точных сроков восстановления снабжения коммунальщики не называют.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области 3 и 4 сентября: в каких населенных пунктах не будет электричества.

Также Politeka сообщала, электричества не будет с утра до вечера: опубликованы графики отключения света в Полтавской области 1 и 2 сентября.