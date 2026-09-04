Національний банк оновлює готівку в Україні: дрібні паперові купюри поступово зникають з обігу, а їм на зміну приходять монети та нові банкноти найбільшого номіналу.

Національний банк України у 2026 році активно оновлює готівкову масу — у першому півріччі чотири номінали повністю втратили платіжність, а в другому з'явилися нові банкноти. Як повідомляє Новини.LIVE із посиланням на НБУ, найменша та найбільша купюри національної валюти тепер виглядають інакше.

Найменший номінал гривні

Національний банк оголосив про повне виведення з обігу купюр номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразка 2003–2007 років. Їх замінили відповідними монетами, які вирізняються довшим строком служби.

Станом на вересень 2026 року найменшим паперовим номіналом національної валюти лишилися 20 гривень зразка 2018 року. Старі банкноти поступово виводяться з обігу, тож невдовзі вони теж втратять статус платіжного засобу.

«Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються). Банкноти першого і другого поколінь (випущені до 2003 року) перестали бути платіжним засобом», — пояснили в НБУ.

Максимальний номінал гривні у 2026 році

Регулятор ухвалив рішення про випуск купюр номіналом 2000 гривень. Їх випустять 4 вересня 2026 року шляхом поповнення кас фінансових установ. Необхідність оновлення банкнотного ряду пояснили зростанням середньомісячної зарплати в Україні та швидкими темпами інфляції.

«Якщо після запровадження банкноти номіналом 1000 гривень для отримання середньомісячної зарплати готівкою достатньо було 10 купюр найвищого номіналу, то у 2026 році для цього знадобиться понад 30 банкнот номіналом 1000 гривень», — уточнили фахівці.

На банкноті розмістили портрет поета-шістдесятника Василя Стуса — відомого перекладача, мислителя, літературознавця, публіциста та борця за незалежність. Його образ уособлює боротьбу за людську гідність і свободу.

Що це означає для українців

Для покупців найбільш практична зміна — поступове зникнення дрібних паперових купюр. Банкноти 1, 2, 5 і 10 гривень більше не друкують, але їхню роль повністю виконують монети відповідних номіналів, тож розраховуватися в магазинах, як і раніше, можна без обмежень.

Нові 2000 гривень з'являться в касах банків після 4 вересня — ними зручніше знімати більші суми готівки. Водночас купюри перших поколінь (випущені до 2003 року) більше не приймають, тому варто уважніше перевіряти старі банкноти, які могли залишитися вдома.