Национальный банк обновляет наличные в Украине: мелкие бумажные купюры постепенно исчезают из обращения, а им на смену приходят монеты и новые банкноты самого крупного номинала.

Национальный банк Украины в 2026 году активно обновляет наличную денежную массу — в первом полугодии четыре номинала полностью утратили платежеспособность, а во втором появились новые банкноты. Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НБУ, самая мелкая и самая крупная купюры национальной валюты теперь выглядят иначе.

Самый маленький номинал гривны

Национальный банк объявил о полном выводе из обращения купюр номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образца 2003–2007 годов. Их заменили соответствующими монетами, которые отличаются более длительным сроком службы.

По состоянию на сентябрь 2026 года самым мелким бумажным номиналом национальной валюты остались 20 гривен образца 2018 года. Старые банкноты постепенно выводятся из обращения, поэтому вскоре они тоже утратят статус платежного средства.

«В настоящее время в обращении преобладают банкноты четвертого (самого современного) поколения и третьего (постепенно изымаются). Банкноты первого и второго поколений (выпущенные до 2003 года) перестали быть платежным средством», — пояснили в НБУ.

Максимальный номинал гривны в 2026 году

Регулятор принял решение о выпуске купюр номиналом 2000 гривен. Их выпустят 4 сентября 2026 года путем пополнения касс финансовых учреждений. Необходимость обновления банкнотного ряда объяснили ростом среднемесячной зарплаты в Украине и быстрыми темпами инфляции.

«Если после введения банкноты номиналом 1000 гривен для получения среднемесячной зарплаты наличными достаточно было 10 купюр самого высокого номинала, то в 2026 году для этого потребуется более 30 банкнот номиналом 1000 гривен», — уточнили специалисты.

На банкноте разместили портрет поэта-шестидесятника Василия Стуса — известного переводчика, мыслителя, литературоведа, публициста и борца за независимость. Его образ олицетворяет борьбу за человеческое достоинство и свободу.

Что это означает для украинцев

Для покупателей наиболее практичная перемена — постепенное исчезновение мелких бумажных купюр. Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен больше не печатают, но их роль полностью выполняют монеты соответствующих номиналов, поэтому расплачиваться в магазинах, как и раньше, можно без ограничений.

Новые 2000 гривен появятся в кассах банков после 4 сентября — ими удобнее снимать крупные суммы наличных. В то же время купюры первых поколений (выпущенные до 2003 года) больше не принимают, поэтому стоит внимательнее проверять старые банкноты, которые могли остаться дома.