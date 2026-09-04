Бисквит — классический десерт, который подходит и для праздничного торта, и для быстрого рулета, а этот рецепт бисквита готовится всего за час благодаря простому тесту на масле и молоке.

Рецепт торта наполеон мы уже публиковали — а бисквит готовится совсем иначе: без многократного раскатывания теста, всё замешивается за несколько минут и отправляется в духовку.

Бисквит — это, пожалуй, самая универсальная выпечка из всех: на его основе делают торты, рулеты, десерты в стакане и даже подают как самостоятельный десерт к чаю. Этот рецепт бисквита хорош тем, что не требует отдельного взбивания яичных белков или сложных техник — тесто готовится как обычный кекс, а весь процесс от замешивания до готового коржа занимает около часа.

Ингредиенты для бисквита

170 г (примерно 1,5 палочки) несоленого сливочного масла, мягкого, плюс немного для смазки форм

150 г сахара

3 крупных яйца

1 ст. л. натурального ванильного экстракта

60 мл цельного молока

190 г пшеничной муки

2 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. поваренной соли

Как приготовить бисквит: пошагово

Разогрейте духовку до 180°C и установите решетку в центральное положение. Смажьте маслом дно и стенки двух форм для выпечки диаметром около 20 см, дно застелите пергаментом.

В чаше миксера с насадкой-лопаткой или в большой миске взбейте масло с сахаром на средней скорости до светлой и пышной консистенции — это займет примерно 2-3 минуты.

В отдельной миске слегка взболтайте яйца вилкой. Не выключая миксер, вливайте яйца небольшими порциями, каждый раз дожидаясь полного соединения с масляной основой (если яйца холодные, придется несколько раз снимать массу со стенок чаши). Добавьте ванильный экстракт и молоко — после каждого добавления масса должна снова становиться похожей на взбитое масло.

В другой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Резиновой лопаткой аккуратно вмешайте сухую смесь во влажную в три приема, пока не исчезнут полоски муки — главное не перемешивать тесто слишком активно, иначе бисквит получится плотным.

Распределите тесто между формами и разровняйте поверхность лопаткой. Выпекайте бисквит 30-40 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым, а зубочистка, вставленная в центр, не выйдет сухой. Центр коржа должен пружинить при легком нажатии. Не открывайте духовку раньше 25 минуты выпечки — центр может просесть.

Дайте коржам остыть минимум 15 минут, затем проведите ножом по краям форм и переверните бисквит на решетку, снимая пергамент. С помощью тарелки переверните корж еще раз и оставьте полностью остывать на решетке.

Готовый бисквит можно прослоить любым кремом или начинкой: взбитыми сливками, ганашем, лимонным курдом или ягодным джемом — тесто хорошо держит форму и не разваливается при нарезке и сборке. Свежим бисквит лучше съесть в течение дня, но коржи можно обернуть пищевой пленкой и хранить в холодильнике до пяти дней.

Ранее Politeka сообщала, рецепт дрожжевых панкейков: хитрость, которая делает их похожими на пончики.

Также Politeka писала, рецепт диетического торта на ряженке с бананами: получается невероятно вкусно.