Бісквіт — класичний десерт, який годиться і для святкового торта, і для швидкого рулету, а цей рецепт бісквіту готується всього за годину завдяки простому тесту на маслі та молоці.

Рецепт торта наполеон ми вже публікували — а бісквіт готується зовсім по-іншому: без багаторазового розкачування тіста, все замішується за кілька хвилин і відправляється в духовку.

Бісквіт — це, мабуть, найуніверсальніша випічка з усіх: на його основі роблять торти, рулети, десерти в склянці й навіть подають як самостійний десерт до чаю. Цей рецепт бісквіту хороший тим, що не вимагає окремого збивання яєчних білків чи складних технік — тісто готується як звичайний кекс, а весь процес від замішування до готового коржа займає близько години.

Інгредієнти для бісквіту

170 г (приблизно 1,5 палички) несолоного вершкового масла без солі, м'якого, плюс трохи для змащення форм

150 г цукру

3 великих яйця

1 ст. л. натурального ванільного екстракту

60 мл незбираного молока

190 г пшеничного борошна

2 ч. л. розпушувача

1 ч. л. кухонної солі

Як приготувати бісквіт: покроково

Розігрійте духовку до 180°C і встановіть решітку в центральне положення. Змастіть маслом дно та стінки двох форм для випікання діаметром близько 20 см, дно застеліть пергаментом.

У чаші міксера з насадкою-лопаткою або у великій мисці збийте масло з цукром на середній швидкості до світлої й пишної консистенції — це займе приблизно 2-3 хвилини.

В окремій мисці злегка розбовтайте яйця вилкою. Не вимикаючи міксер, вливайте яйця невеликими порціями, щоразу чекаючи повного з'єднання з масляною основою (якщо яйця холодні, доведеться кілька разів знімати масу зі стінок чаші). Додайте ванільний екстракт і молоко — після кожного додавання маса має знову ставати схожою на збите масло.

В іншій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Гумовою лопаткою обережно вмішайте суху сумішку у вологу в три прийоми, доки не зникнуть смужки борошна — головне не перемішувати тісто занадто активно, інакше бісквіт вийде щільним.

Розподіліть тісто між формами і розрівняйте поверхню лопаткою. Випікайте бісквіт 30-40 хвилин, доки верх не стане золотисто-коричневим, а зубочистка, вставлена в центр, не вийде сухою. Центр коржа має пружинити при легкому натисканні. Не відкривайте духовку раніше 25-ї хвилини випічки — центр може просісти.

Дайте коржам охолонути щонайменше 15 хвилин, потім проведіть ножем по краях форм і переверніть бісквіт на решітку, знявши пергамент. За допомогою тарілки переверніть корж ще раз і залиште повністю остигати на решітці.

Готовий бісквіт можна прошарувати будь-яким кремом чи начинкою: збитими вершками, ганашем, лимонним курдом або ягідним джемом — тісто добре тримає форму і не розвалюється при нарізанні та складанні. Свіжим бісквіт краще з'їсти протягом дня, але коржі можна обгорнути харчовою плівкою й зберігати в холодильнику до п'яти днів.

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