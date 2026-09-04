Фрикадельки з козячим сиром усередині та кремовим соусом з халапеньйо — це проста версія звичної страви, яка перетворює буденну вечерю на щось особливе завдяки одному несподіваному кроку.

Рецепт соковитої домашньої ковбаси ми вже публікували — а фрикадельки готуються ще простіше, хоча результат виходить не менш вражаючим. Ці фрикадельки соковиті й ароматні, а секрет ховається не тільки в м'ясному фарші, а й у начинці: усередину кожної кульки кладуть трохи козячого сиру, який під час смаження перетворюється на кремову «лаву». Подають фрикадельки з ніжним соусом на основі вершків та халапеньйо — він додає легку пікантність і чудово поєднується з пастою.

Цей рецепт фрикадельок відрізняється від звичного тим, що м'ясні кульки не просто обсмажують і тушкують у томаті, а начиняють сиром і подають у вершковому соусі з перцем чилі. Це той випадок, коли класична страва отримує нове звучання без зайвих складнощів.

Інгредієнти для фрикадельок

фарш свинячий або з курячих стегенець — приблизно 900 г;

панірувальні сухарі (панко або спеціальні, для начинки) — 150 г;

яйця — 3 шт.;

цибульний порошок — 2 ч. л.;

часниковий порошок — 2 ч. л.;

петрушка або укріп, подрібнені — 3 ст. л.;

чорний перець мелений — 1 ч. л.;

сіль — 2 ч. л.;

козячий сир для начинки — 100 г;

борошно пшеничне для обвалювання — 150 г (приблизно 1 склянка);

олія для обсмажування фрикадельок — приблизно 75-90 мл (5-6 ст. л.).

Для соусу знадобиться: олія — приблизно 45-60 мл (3-4 ст. л.), одна середня цибулина, одна середня морква, 3-4 перці халапеньйо без насіння, один зубчик часнику, важкі вершки — 480 мл (2 склянки), молоко — 480 мл (2 склянки), чорний перець — половина чайної ложки, сіль — половина чайної ложки, а також трохи подрібненої петрушки для прикраси.

Як приготувати фрикадельки: покроково

Подрібніть панірувальні сухарі у блендері чи кухонному комбайні до дрібної крихти. У великій мисці змішайте фарш, сухарі, яйця, цибульний та часниковий порошок, петрушку, перець і сіль. Ретельно перемішайте до однорідності.

Змочіть руки теплою водою, візьміть 1-2 столові ложки фаршу, розплющіть на долоні, покладіть у центр половину чайної ложки козячого сиру та закрийте м'ясом, сформувавши кульку. Обережно покатайте фрикадельку між долонями, щоб вона стала рівною, а потім обваляйте в борошні, струсивши зайве.

Розігрійте сковороду з олією на середньо-високому вогні, майже до легкого димку. Обсмажте фрикадельки з усіх боків, накриваючи кришкою між перевертанням, доки не з'явиться рівномірна золотиста скоринка. Готові фрикадельки перекладіть на окрему тарілку.

Для соусу розігрійте олію в іншій сковороді, додайте нарізану цибулю та обсмажте до легкого золотистого кольору. Додайте моркву та подрібнені халапеньйо, готуйте ще 3-4 хвилини. За потреби зніміть ложкою зайву олію. Влийте молоко та вершки, додайте сіль і перець, і тушкуйте на слабкому вогні приблизно 5 хвилин, щоб соус трохи загуснув.

Додайте обсмажені фрикадельки до соусу і тушкуйте ще 5 хвилин — це допоможе соусу ще більше загуснути й просочити фрикадельки ароматом халапеньйо. Окремо відваріть пасту у підсоленій воді до стану al dente та злийте воду без додавання олії чи масла.

Подавайте фрикадельки, викладаючи пасту в центр тарілки, зверху — 2-3 фрикадельки та щедра порція соусу. Прикрасьте подрібненою петрушкою. Такі фрикадельки чудово смакують і з картоплею чи рисом замість пасти, а соус можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику кілька днів.

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