4 сентября из-за обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Одесской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях временно осталась без света. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения.

Аварийные отключения света в Одесской области продолжаются, а теперь без электроэнергии остались потребители сразу четырех областей Украины — об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Речь идет об Одесской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях. Там часть абонентов временно осталась без электроснабжения из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям, а восстановительные работы идут круглосуточно.

По данным Минэнерго, в ночь на 4 сентября враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Чтобы предотвратить перегрузку оборудования и аварийные ситуации, возможно применение сетевых ограничений. Специалисты делают все, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование.

В то же время в ведомстве подчеркнули: 4 сентября применение плановых ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с электроснабжением потребителям советуют узнавать на официальных ресурсах своих облэнерго.

В Минэнерго также призвали украинцев экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления — утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему и избежать дополнительных отключений.

Что делать потребителям во время аварийных отключений

Энергетики советуют заранее подготовиться к возможным отключениям: зарядите телефоны и пауэрбанки, держите наготове фонарики и свечи, а также сделайте запас воды. Информацию о графиках и аварийных отключениях следует проверять только на официальных страницах своего облэнерго, чтобы не попасть на фейки.

Ранее Politeka сообщала, почти весь день без электричества: опубликованы графики отключения света в Черниговской области с 4 по 6 сентября.

Также Politeka сообщала, отключение света в Тернопольской области 4 сентября: названы адреса и часы отключений.