Державне підприємство «Ліси України» виплачує колишнім працівникам, які вийшли на пенсію, грошову компенсацію на дрова у розмірі 8 000 гривень.

Виплати для пенсіонерів в Україні розширюються — державне підприємство «Ліси України» продовжує щорічну програму фінансової підтримки своїх колишніх працівників, які вийшли на заслужений відпочинок. Заяви на грошову компенсацію за дрова приймають досі, а сума виплати становить 8 000 гривень.

Як з'ясували в Новини.LIVE, з початку року понад 10 тисяч пенсіонерів лісової галузі вже отримали гроші на купівлю паливних дров. Загальний обсяг виплачених коштів сягнув 82,8 мільйона гривень, проте прийом заявок триває для всіх, хто має право на таку допомогу.

Хто може отримати 8 000 гривень на дрова

Компенсація виплачується особам, які звільнилися з роботи у зв'язку з виходом на пенсію безпосередньо з ГП «Ліси України» або з підприємств, правонаступником яких воно є. Право на виплату також мають працівники, скорочені за два роки до досягнення пенсійного віку, які перебували на обліку в центрі зайнятості.

Дві головні умови для отримання грошей — наявність у будинку пічного опалення та загальний стаж роботи в лісовій галузі не менше 15 років. Допомога може надаватися і тим, на утриманні кого перебуває пенсіонер, який відповідає цим критеріям.

Які документи потрібні для оформлення

Пенсіонери, які ще не скористалися можливістю отримати 8 000 гривень на опалювальний сезон, можуть подати пакет документів. Оригінали заяв разом із документами приймають особисто або поштою в окремих первинних профспілках регіональних філій підприємства.

Для оформлення виплати необхідно надати:

письмову заяву встановленого зразка;

довідку з сільської або міської ради про наявність пічного опалення або акт комісійного обстеження;

копії документів, що підтверджують належність до відповідної категорії та необхідний пільговий стаж;

копію паспорта громадянина України;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (РНОКПП).

«Ліси України» — один з основних постачальників дров для населення і соціальної сфери. Наразі на складах підприємства накопичено близько 160 тисяч кубічних метрів твердого палива.

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