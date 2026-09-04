Запіканка з картоплі за цим рецептом виходить надзвичайно ніжною та сирною, а соус для неї не потрібно попередньо варити — все просто змішується та запікається в духовці.

Рецепт запеченої картоплі фрі ми вже публікували — а запіканка з картоплі готується зовсім інакше: тонкі скибочки просочуються кремовим соусом і запікаються під шаром сиру до золотистої скоринки.

Запіканка з картоплі — це один із найпростіших і водночас найбільш святкових гарнірів, який підходить і на буденний вечір, і на святковий стіл. Цей рецепт цікавий тим, що соус для запіканки не потрібно попередньо варити чи готувати окремо — всі інгредієнти просто змішуються в одній мисці, а картопля стає ніжною та ароматною завдяки заправці на основі соусу «ранч», майонезу й молока. Часник додає пікантності, а сир чедер утворює апетитну скоринку зверху.

Інгредієнти для запіканки з картоплі

картопля (розсипчаста, крохмалиста) — приблизно 1,4 кг (5 великих бульб), очищена і дуже тонко порізана (менше 3 мм завтовшки)

соус «ранч» — 120 мл

майонез — 120 мл

молоко незбиране — 120 мл

часник — 3 великих зубчики, подрібнені

сир чедер середньої твердості, тертий — приблизно 225 г (2 склянки), розділений на дві частини

зелена цибуля (шніт-цибуля) — приблизно 15 г (1/4 склянки), подрібнена, для прикраси

Як приготувати запіканку з картоплі: покроково

Розігрійте духовку до 190°C. Форму для запікання розміром приблизно 23х33 см змастіть маслом.

У великій мисці змішайте соус «ранч», майонез, молоко, подрібнений часник і половину тертого сиру чедер (близько 115 г).

Додайте тонко порізану картоплю до соусу і добре перемішайте, розділяючи скибочки, щоб кожна вкрилася кремовою заливкою.

Розподіліть картоплю рівномірно у підготовленій формі, злегка притиснувши, і посипте зверху залишками сиру.

Щільно накрийте форму фольгою і запікайте 65-75 хвилин при 190°C, доки картопля не стане м'якою — перевірте це, проколовши ножем.

Зніміть фольгу і запікайте ще 5 хвилин. Для золотистої сирної скоринки увімкніть режим грилю на 2-3 хвилини наприкінці.

Дайте запіканці відпочити 10-15 хвилин, перед подачею прикрасьте подрібненою зеленою цибулею.

Якщо не встигаєте одразу зайнятися картоплею після чищення, тримайте скибочки у воді, щоб вони не темніли. Запіканку з картоплі можна приготувати заздалегідь: спекайте за інструкцією, але без режиму грилю, охолодіть до кімнатної температури, накрийте і тримайте в холодильнику 1-2 дні. Перед подачею розігрійте під фольгою при 175°C протягом 30-35 хвилин. Ця страва чудово поєднується з м'ясними стравами та легкими овочевими салатами.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт фаршированих перців з м'ясом і рисом: бюджетний варіант з соковитою начинкою.

Також Politeka писала, рецепт курячих стегон у духовці з медово-гірчичним соусом: простий секрет соковитого м'яса.